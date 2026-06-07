Bursa’dan Bodrum’a uzanan başarı hikâyesi

Bursa iş dünyasının dikkat çeken isimlerinden İzzet Karataş, bu kez rotasını Ege’ye çevirdi. Uzun yıllardır güzellik ve kişisel bakım sektöründe yarattığı başarılı markalarla adından söz ettiren Z Coiffeur’un kurucusu Karataş, şimdi de turizm ve gastronomi dünyasına iddialı bir giriş yaptı.

Bursa doğumlu başarılı iş insanı, eşi Gözde Karataş ile birlikte Bodrum’un en gözde destinasyonlarından Yalıkavak’ta hayata geçirdikleri Z Beach-Restoran ile sezona hızlı bir başlangıç yaptı. Şıklığı, konforu ve lezzeti bir araya getiren yeni mekân, daha şimdiden bölgenin uğrak noktalarından biri olmaya aday.

İş dünyasındaki vizyonunu Bodrum sahillerine taşıyan Karataş çifti, hem ambiyansı hem de özel menüsüyle misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Yaz sezonuna damga vurması beklenen Z Beach-Restoran, şimdiden tatilcilerin radarına girmiş durumda.