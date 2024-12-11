Burcu Kurt ile yılbaşı ruhuna retro dokunuş: Funky İstanbul

Sözleri ve müziği Burcu Kurt’a ait olan “Funky İstanbul” ‘un aranjesini Evren Karakul üstlenirken, kayıtlar Hayyam Stüdyoları’nda gerçekleştirildi. Parça, trompette Şenova Ülker, saksofonda Engin Recepoğulları, trombonda Bulut Gülen, kontrbasta Ekin Bilgin, piyanoda Evren Karakul ve davulda Ekin Cengizkan gibi usta müzisyenlerin katkılarıyla hayat buldu.

Mix-Mastering’ı Aykut Gürel tarafından yapılan şarkı İremrecords etiketiyle 13 Aralık Cuma günü tüm dijital platformlarda yerini alıyor.

Arif Özçetin’in yönetmenliğinde çekilen klip, stüdyodaki samimi anları İstanbul’un eşsiz atmosferiyle birleştiriyor. Burcu Kurt, Viyana Halk Operası’nın kadrolu sanatçılarından biri olarak Mörbisch Festivali, Salzburg Festivali, Graz Operası ve Viyana Devlet Operası gibi prestijli sahnelerde performanslar sergiledi.

"Frau Kurt" konseptiyle, Karlheinz Donauer ile birlikte yakın zamana kadar birçok başarılı konser serisi gerçekleştirdi. Klasik müziğin yanı sıra popüler müzik geçmişi de olan sanatçı, şarkılarıyla dinleyicilere özlenen melodileri yeniden sunmayı hedefliyor.

“Funky Istanbul”, dinamik yapısı ve retro esintileriyle yılın dikkat çekici şarkılarından biri olmaya aday.