Burcu Kara İznik hayatını anlattı!

Burcu Kara, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Yazı sevdiğini söyleyen oyuncu, "Güneş açtıysa iyiyim. Üstümüzdeki karamsarlık gitsin güneş gelsin. Yazı çok seviyorum. Köydeki evime de gitmek istiyorum. Kışın ben ve çocuklar hasta oluyor, soğuk sevmiyorum" dedi.

"Bugün uzun süre sonra kendime program yaptım" diyen Kara, "Vitamin iğneleri yaptım. Başkası sokağa çıkmaz ama ben geziyorum. Kendimize bakmak lazım. 1-2 arkadaşımla buluştum. Hayat hızlı geçiyor. İnsan önce kendi kul hakkına giriyor bazen hayat koşturmacasında... Önce sen iyi olacaksın sonrası iyi oluyor" ifadelerini kullandı.



HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLIYORUM

Oyuncu, "Yaşlılık korkusu var mı?" sorusuna, "Bana, '20'li yaşlarda dönmek ister misin?' diye sorsalar istemem. 40'ı çok sevdim. Kendimi güçlü, iyi ve kadın hissediyorum. Hayatın daha çok tadına varıyorsun. Zamanın daha çok kıymetini anlıyorsun. Bu yaşları çok sevdim. Sağlıklı geçsin, tek isteğim o" yanıtını verdi.

İznik'te köy hayatı yaşayan Kara, "Bahçeyle ve evle uğraş. Onu biç ve onun gübresi diye geçiyor. Gölde de hayatımız var. Herkes akraba... Erik ve kiraz topluyoruz. Ateş yakıyoruz, dağa yürüyüşe gidiyoruz. Yazın dijitale iş çekeceğim, şimdiden bahçe için plan yapıyorum. Aklınıza gelen bütün meyve ağaçlarını diktik. Yüzde 80'ini tuttu. 15 gün gitmeyince olmuyor ama. En son gittiğimizde don yüzünden üç limon ağacı kurumuştu. Emek gerekiyor. Ailem toprağa bağlı. Çocuklarımızı da öyle yetiştiriyoruz. Zeytinciyiz biz Fırat'la... Ağaçlar kesiliyor ya hüngür hüngür ağlıyorum. Onların gözünün içine bakıyorsun ve ömrünü veriyorsun. Ağaçların insandan farkı yok. Doğa varsa biz varız, bu kadar acımasız olmamak lazım. Doğanın dengesi azalırsa laboratuvarda yetişen şeylerimi mi yiyeceğiz" diye konuştu.



EMEKLİ OLMA BİZE GÖRE DEĞİL

Çocuklarının da doğayla ilgili olduğunu belirten oyuncu, "Çocuklar çok fazla ağaç tanıyor. Zeytin zamanının birçok aşamasını görüyor. Traktöre meraklılar. 2.5 yaşındaki Can bile traktöre biniyor" dedi.

Yapımcı Fırat Parlak'la evli olan Kara, "İleride tamamen şehir hayatı bitip oraya yerleşme düşünceniz var mı?" sorusuna, "Emekli olma bize göre değil. Fırat'ın işi yaratıcılık, benim de oyunculuğun yaşı yok. Sağlığım elverdiği sürece çalışmak isterim. Hem İstanbul'a yakın hem de köklerim orada... Soluk almak bize iyi geliyor. Tamamen kopmakta bize göre değil. Eşim hiperaktif, onun emekli olduğunu düşünemiyorum. Kimse emekli olmamalı bence, sana iyi gelen şeyi sağlığın el verdiğince yapmalısın çünkü bıraktığın an vücudunda çöküyor" dedi.



TATLI BİR SEYİRCİ KİTLESİ VAR

'Arka Sokaklar' dizisiyle ilgili Kara, "Rolüm bitti. Uzun yıllar devam etsin. Bana her gün bütün sosyal medyadan, 'Ne olur dön' diye mesaj atıyor. Tatlı bir seyirci kitlesi var. Çok zevk aldığım ve eğlenceli setti" şeklinde konuştu.