Burcu Güneş'ten iddialı çıkış

Burcu Güneş bayram coşkusunu Antalya’da verdiği iki muhteşem konserle yaşadı. Kurban Bayramı'nın ikinci günü MyLome Luxury Resort Alanya’da verdiği muhteşem konserle bayram performanslarının açılışını yapan Burcu Güneş, üçüncü gün ise Kemer Club Marco Polo’da sahneye çıktı.

Sahne öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen güzel sanatçı, son derece heyecanlı olduğunu dile getirerek herkesin bayramını tebrik etti. Her iki konserinde de bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile sahnede adım atmadık yer bırakmayan Güneş, hayranlarından tam not aldı.

Dillere pelesenk olan yeni şarkısı “Anıları Yak” ile müzik listelerinde zirve yarışına ortak olan güzel sanatçı, hem röportajında hemde sahnesinde iki yeni şarkıya daha klip çektiğini müjdeledi. “Anıları yakarak başladığımız yaza şerefine diyerek devam edeceğiz. Klibimizi çektik gün saymaya başladık. Biraz iddialı gelebilir size ama bu yazın ritmini şarkılarımızla biz belirleyeceğiz…” diyerek iddialı sözler sarf eden Güneş, “Bu konuda mütevazi olamayacağım kimse kusura bakmasın” ifadelerini kullandı...

Bayram boyunca Antalya konserleriyle Akdeniz akşamlarının temposunu yükselten Burcu Güneş, iki performansını da hayranlarının yoğun isteği üzerine peşpeşe yaptığı bislerle noktaladı.