Burcu Gönder Yunan sevgilisi Dimitrios Ordoulidis Nişantaşı'nda ortaya çıktı

Burcu Gönder Yunan sevgilisi Dimitrios Ordoulidis Nişantaşı'nda ortaya çıktı. İşte detaylar...

Bülent Emrah Parlak ile 2020 yılında boşanarak yollarını ayıran Burcu Gönder, iki yıl önce aşk yaşamaya başladığı modacı Yunan sevgilisi ile ilk kez objektiflere yansıdı.

 

İki yıl önce birlikte tatile gittikleri Yunanistan'da aynı yerleri sosyal medya hesaplarında paylaşınca aşk yaşadıkları ortaya çıkan oyuncu Gönder ile modacı Dimitrios Ordoulidis, Nişantaşı Citys'te görüntülendi.

 

Burcu Gönder, İstanbul'da ağırlayıp gezdirdiği sevgilisi Ordoulidis ile

asansör sırası bekledikten sonra alışveriş merkezinin üst katına çıktı.

 

Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder çifti, 2020 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

