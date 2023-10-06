Buray Sina Pırlanta’nın reklam yüzü oldu

Sina Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Ali Barış Lek ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Buray, “Böyle bir reklam filminde ilk kez oynadım bunun içinde çok mutluyum, bugüne kadar hep sahnelerimde kombinler hazırlıyorduk bundan sonra takılarla ilgili de çalışmalarımız olacak” dedi.

Muhabirlerin son yayınladığınız “Olmuşum Leyla” şarkınız çok beğenildi reklam filmlerinde de görecek miyiz ? sorusuna cevap veren Buray, “Sevenlerime şarkıya gösterdikleri ilgiden dolayı öncelikle çok teşekkür ederim. Dijital ve konserlerde de olumlu ve çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Sina Pırlanta'nın reklamında kullandığımız jingle de çok beğenildi. 17 Kasım'da 14 şarkılık albümümüzde geliyor. Sevenlerimiz bol bol müziğe doyacaktır” dedi.

Son zamanlarda sanatçıların birbirlerinin fake hesaplardan iletişime geçtiği ortaya çıktı. Sizin de fake hesabınız var mı ? sorusuna Buray, “Hiç ilgilenmedim, hiçbir fikrimde yok bu konu hakkında ben tamamen sadece işime odaklı ilerliyorum” dedi.

Bu tarz takı sektöründe kadınlar reklam yüzü olur fakat siz ters köşe yaparak bir erkek ile çalışıyorsunuz . Özel bir sebebi var mıdır ? sorusuna cevap veren Sina Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Ali Barış Lek, “Erkeklerinde takılara rağbet gösterdiklerini farkettik. Bundan dolayı Türk Müziği'nin önemli sesi ve sanatçısı Buray Bey'le çalışmayı tercih ettik” dedi.