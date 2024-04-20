Buray'ın hayatında biri var mı? İşte verdiği cevap...

Buray, yüzü olduğu Sina Pırlanta'nın İstanbul Fuar Merkezi'nde standına katıldı.

Şarkıcı, Sina Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Ali Barış Lek, ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Buray, "Barış Bey ile tanışana kadar pırlantayla haşır neşir değildim. Malzemenin topraktan, insanlar parmağına, koluna geldiği aşamayı öyle gönülden anlatıyorlar ki taktığımız şeyle duygusal bağ kurmamanıza imkan yok" dedi. Lek, "36 mağaza ve 100'den fazla satış noktamız var. Buray ile yaptığımız iş birliğinden sonra büyümeye devam ediyoruz. Sene sonuna kadar hedefimiz 50 mağaza ve 107 satış noktasına ulaşmak istiyoruz. Buray ile iyi geri dönüşler alıyoruz. Sanat dünyanın pırlantası Buray... Pırlantalarımızı pırlanta gibi parlattı..." diye konuştu. Lek, "Bu sene kendisi ve erkekler için tasarladığınız koleksiyon var mı?" sorusuna, "Tabii ki var. Şu an Buray'ın takılarında görüyoruz. Bileğindeki siyah pırlanta bu sene çok moda... Bu nadir bir üründür. Türkiye'ye ilk Sina Pırlanta ile geldi ve Buray takıyor. Buray için hazırladığımız yüzük var. Lapis taşlı yüzük bu, doğal taşlı... Negatif enerjiyi alıyor" yanıtını verdi.



KONSERLERİMİZ KEYİFLİ GEÇİYOR

Takıları seven şarkıcı, "Güzel enerji olarak bunlar müzik şeklinde dinleyicilerimize dönecek. Şubat ayındaki Avrupa turnemiz güzel geçti. 12 konserin 10'u sold-out oldu. Bir tane İngiltere ayağımız kaldı. 5 Mayıs'ta orada olacağız. Konserlerimiz keyifli geçiyor. Bir gelen daha sonra 5 arkadaşını getirip, yeniden geliyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Ezgi Şenler'le yollarını ayıran Buray, "Bu yıl böyle yalnız geçecek herhalde... Bu dönem işime ağırlık vereceğim. İleride kısmet" dedi.



AYNI İŞİ YAPIYORUZ

"İyi ki Edis ile Zeynep Bastık var pop müziğini ayakta tutuyor" yorumlarına şarkıcı, "Bir sürü güzel müzik yapan arkadaşlarımız var. İkisi de başarılı arkadaşım. Allah herkesin yolunu açık etsin. Herkes yaşadığını notalara döküyor. İnsanlar bunlardan kendi içinden bir şeyler buluyor. Aynı işi yapıyoruz" açıklamasını yaptı.