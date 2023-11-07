Buray'ı albüm heyecanı sardı

Buray, Antalya, Adana konserlerinin ardından önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı.

Bir yandan sold out konserlerine devam eden Buray, bir yandan da 17 Kasım'da yayınlayacağı 14 şarkıdan oluşan albümünün heyecanını yaşıyor. Programına haftalardır tüm dijital platformlarda ve radyolarda zirvede yer alarak kısa sürede 50 milyon dinlenmeye ulaşan “Olmuşum Leyla” şarkısıyla başlayan Buray, “Kısa bir sürede Olmuşum Leyla’yı bağrınıza bastınız. Hepinize çok teşekkür ederim” sözleriyle şarkıyı müzikseverlerle birlikte söyledi.

Eşsiz sahne performansının yanı sıra sahnedeki muhteşem enerjisiyle de hayranlarının kalbine bir kez daha taht kuran Buray, dillere pelesenk olmuş şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan coşkulu bir şekilde seslendirdi. Konser turnesine devam edecek olan Buray, önümüzdeki hafta Avustralya'nın Sidney ve Melbourne şehrinde vereceği konserle sevenleriyle buluşacak.