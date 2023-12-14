Buray: Barış Manço yolunda ilerliyorum

Buray, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Buray, “Yılbaşı sahnesi için özel bir kostüm ve ayrıca yeni yıl konserleri için sahne kıyafetlerinin provaları yaptık. Yılbaşı için de ufak tefek alışveriş yaptım” dedi. Yılbaşını Kıbrıs'ta sahne alarak gireceğini söyleyen Buray, “Ailemde zaten Kıbrıs’ta, benim için güzel bir yılbaşı olacak” dedi.

Son çıkardığı “Al Senin Olsun Dünya” albümüyle ilgili güzel tepkiler aldığını dile getiren Buray, “Albümde çok fazla şarkıya klip talebi olduğu için çok mutlu olduk ayrıca da kafamızda biraz karıştı açıkçası hangisini klip çekeceğiz diye ekip olarak düşünüyoruz. Çok şarkıya klip çekeceğiz ayrıca yurt dışı gezilerimden çıkardığımız güzel görüntülerden güzel bir fon ve backlight ile bir şeyler yapmayı düşünüyoruz.” dedi.Konser maratonundan fırsat buldukça dünyayı gezmeye devam eden Buray, “ Şuana kadar 53 ülke gezdim. Ne gezdin be Buray diye bir YouTube kanalı açtım. Kendime orada küçük vloglar hazırlayıp ilerde anı olarak kalsın yaşlandığımda izleyeyim diye paylaşıyorum” dedi.

Gezdiği ülkeler arasında en çok beğendiği ülkerin Bolivya ve Japonya olduğunu söyleyen Buray, “Çok ülke gezdim, gezmeye devam edeceğim. Gezdiğim bütün ülkelerde farklı anılar biriktiriyorum” dedi. Geçtiğimiz günlerde Nou Camp’da oynanan Barcelona- Atletico Madrid maçında reklam ledlerinde yayınlanan da “Al Seni Olsun Dünya” albümü ile ilgilide konuşan Buray, “Benim içinde güzel sürpriz oldu. Artık bende yeşil sahadayım diyerek” espirili bir şekilde cevap verdi.

Yeni albümünün evrensel bir niteliği var mı ?Türkiye’den değil de yabancı vatandaşlar tarafından çok takip ediliyor size dönüşleri nasıl oluyor sorusuna cevap veren Buray, “Sosyal medyalardan çok güzel tepkiler alıyoruz. Biliyorsunuz ki benim şarkılarım özellikle dizilerde çok fazla kullanılıyor ve bu Türk dizilerini izleyen özellikle Latin Amerika’da, Orta Asya'dan ve Avrupa’dan ülkeler şarkımı ilk duyduklarında hemen Shazam yapıp dinliyorlar. Daha sonra da sosyal mecralar üzerinden bana ulaşıyorlar ve çok beğendiklerini söylüyorlar. Bazen yurtdışı gezilerimde konakladığım otele gelip hediyeler bırakıyorlar, gezilerde olduğum zaman yanıma gelip senin şarkılarını dinliyoruz diyorlar tabi çok güzel ve gurur verem şeyler bunlar benim için” dedi.

Gezgin bir adam olduğunu dile getiren Buray, “Gittiğim her ülkenin kültürünü öğreniyorum. Müzisyenleriyle tanışıyorum, yeni enstrümanlar keşfediyorum öğrendiğim şeyleri müziğime serpiştiriyorum” dedi. Ben Barış Manço yolunda ilerliyorum diyen Buray, “Merhum sanatçı Barış Manço sanırım yaklaşık 120 ülke gezmişti. Zaten müziğinide çok severek dinliyorum bende onun gezdiği ülke kadar ülke gezip müzikler yapmaya devam etmek istiyorum” dedi.

Sevgilisi Ezgi Şenler ile güzel bir birlikteliği olduğunu da söyleyen Buray, “Afrika ülkelerine gittiğimde o gelmiyor konfordan dolayı ama onunlada Avrupa ülkeleri ile bir gezi planımız var” dedi. Öte yandan röportaj sırasında Buray’ı gören vatandaşlar röportaj bittikten sonra ünlü sanatçının etrafını sararak hatıra fotoğrafı çekilmek istedi. Kimseyi kırmayarak hayranlarıyla fotoğraf çeken Buray, yeni yıl mesajını ise sevenleriyle birlikte verdi.