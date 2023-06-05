Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e romantik kutlama

Burak Özçivit, 37'nci yaşına giren Fahriye Evcen'in doğum gününü kutladı.



Oyuncu, eşine romantik mesaj yazdı.



Özçivit, eşiyle çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.



Oyuncu, eşi Evcen ve oğulları Karan ve Kerem ile de poz verdi.

Özçivit, küçük oğlu Kerem'in yüzünü kalp ile kapattı.

Oyuncu, "Aşkım iyi ki...Nice senelerin olsun kuzum. Seni seviyorum ve seviyoruz" diye yazdı.

Çiftin kareleri, sosyal medyada gündem oldu.

Özçivit'e yarım saatte 5 bine yakın mesaj geldi.