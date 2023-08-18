Burak Özçivit ile Mert Yazıcıoğlu'ndan sürpriz haber

Burak Özçivit ile Mert Yazıcıoğlu, Berber dizisi için kamera karşısına geçti. Dizinin çekimleri başladı.

Özçivit, Yazıcıoğlu ile karesini paylaşarak, "Sadece işinin ehli bir berber mi yoksa çok daha fazlası mı? Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, başrollerinde Burak Özçivit ve Mert Yazıcıoğlu’nun yer aldığı Netflix Türkiye’nin orijinal filmi Berber'in çekimleri başladı" dedi.