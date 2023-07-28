Burak Hakkı'dan sürpriz proje

Yapımcılığını H. Hakan Eren’in üstlendiği ONN Medya imzalı Üvey Anne, dizisinin kadrosu genişliyor.



Ünlü Oyuncu Burak Hakkı diziye Kudret karakteri ile dahil oldu. Dizinin 6. Bölümünde (31 Temmuz Pazartesi) seyircinin karşısında çıkmaya hazırlanan Kudret, Faruk’un (Kutsi) yakın arkadaşını canlandıracak.



Kudret ismi gibi güçlü, başarılı, tuttuğunu koparan ve çevresi tarafından saygı duyulan bir işadamına hayat verecek.

Etkili hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ‘Üvey Anne’nin senaryosunu Yasemin Kırbaş kaleme alıyor. Gerçek bir hikâyeden esinlenerek projelendirilen dizinin yönetmen koltuğunda ise Güzide Balcı oturuyor.

Üvey Anne her Pazartesi saat 20.00’da atv ekranlarında...