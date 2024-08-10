Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş tatilcileri coşturdu

Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş, Bodrum Catamaran'da sahne aldı.



İkili, "Burada daha çok önce konser vermiştik. Yabancı olduğumuz yer değil. Güzel bir kitlesi olduğunu biliyoruz" dedi.

Projelerinden bahseden müzisyenler, "7-8 şarkılık bir albümümüz var. Hepsi düet olacak. Çalışmalarımız devam ediyor. Güzel bir albüm olacak. Bir eserde Ebru Yaşar olacak" diye konuştu.



10 yıldır birlikte olduğu Nezaket Şimşek ile aralık ayında evlenen Kuş, "Hayatınızda neler değişti?" sorusuna, "Akşam ezanı okunduğunda evimdeyim. Sabah işimi halletmek için dışarı çıkıyorum" yanıtını verdi.



Burak Bulut'un sevgilisi Eda Sakız, "Evlilik teklifi benim yüzümden olmuyor. 'Ben bu ara biraz kilo aldım. Sakın zayıflamadan teklif etme' dedim. Fotoğraflarda güzel çıkmak istiyorum" açıklamasını yaptı.