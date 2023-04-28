Burak Bulut'un "Gecelere Sor" şarkısı yayınlandı

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Burak Bulut, "Gecelere Sor" isimli yeni şarkısını Mahzen Media etiketiyle dinleyicilerle buluşturdu. Söz ve müziği Doğanay Karadeniz'e ait olan şarkının aranjesi Mustafa Ceceli'ye, mix ve mastering'i ise Koray Püskül'e ait.

"Gecelere Sor" şarkısı, ayrılığın acısını ve özlemi anlatan dokunaklı bir şarkı olarak öne çıkıyor. Şarkının sözleri oldukça etkileyici ve dinleyenlerin iç dünyalarına dokunuyor.

 

Yönetmenliğini Ecem Gündoğdu'nun üstlendiği şarkının video klibi de Mahzen Fabrick Youtube kanalında müzikseverlerle buluştu. Burak Bulut, "Gecelere Sor" şarkısıyla müzikseverleri duygusal bir yolculuğa çıkarıyor ve sesinin gücüyle dinleyenleri etkiliyor.

Burak Bulut, "Gecelere Sor" şarkısıyla müzikseverlere bir kez daha güçlü bir performans sergiledi. Şarkı, içinde barındırdığı anlamlı sözleriyle dinleyicilere ilham veriyor ve hayatın zorluklarına karşı umut veriyor.

 

 

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Burak Bulut

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