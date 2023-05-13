Bülent Şakrak oğlunu koluna kazıttı

Bülent Şakrak, oğlu Ali'nin ismini koluna kazıttı.



Ceyda Düvenci'yle çıkan boşanma iddialarını yalanlayan oyuncu, dövme yaptırdığı anları Instagram'dan paylaştı.



Şakrak, oğlunun da yanında olduğu o anlar için, "Yaptığına, yazdığına, ömürlük ilk saygı duruşum sayılsın bu eserin. Bir gün okursun belki diye de unutmadan söyliyim, hiç acımadı gerçekten, sana yalan söylemedim, söylemem" diye yazdı.