Bülent Şakrak oğlunu koluna kazıttı 13.05.2023 23:56 Bülent Şakrak, altı yaşındaki oğlu Ali'nin ismini koluna kazıttı. İşte detaylar... Bülent Şakrak, oğlu Ali'nin ismini koluna kazıttı. Ceyda Düvenci'yle çıkan boşanma iddialarını yalanlayan oyuncu, dövme yaptırdığı anları Instagram'dan paylaştı. Şakrak, oğlunun da yanında olduğu o anlar için, "Yaptığına, yazdığına, ömürlük ilk saygı duruşum sayılsın bu eserin. Bir gün okursun belki diye de unutmadan söyliyim, hiç acımadı gerçekten, sana yalan söylemedim, söylemem" diye yazdı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Bülent ŞakrakCeyda DüvenciAli Şakrakdövme