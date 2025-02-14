Bülent Şakrak kendisi hakkında yapılan 'Çapkın' yorumlarına bakın ne dedi?

Snob Magazin'in haberine göre; Bülent Şakrak, Nişantaşı'ndaydı.

Ceyda Düvenci'den boşandıktan sonra Esra Akpınar ve Burcu Kirman'la aşk yaşayan Bülent Şakrak, "Bu memlekette kaliteli kadınlarla beraber oluyorum. Gencim, bekarım ve iyiyim" dedi.



Sosyal medyada kendisine yapılan çapkın yakıştırmalarını oyuncu, "47 yaşında 1.69 boyunda beni nasıl playboy yaptınız?" dedi.

Son dönemde kısa süreli ilişkileri hakkındaki soru üzerine "Benim kalbim her zaman dolu. İlişkilerim kısa sürmedi bir tane ilişkim kısa sürdü ne var ya? Ben memlekette hoş, klas ve aklı başında kaliteli kadınlarla oluyorum.

Gencim ve bekarım, ben iyiyim.

Ortada tutunamamış biri yaratılmaya çalışılıyor" şeklinde konuştu.