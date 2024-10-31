Bülent Ersoy ve modacı Pınar Kerimoğlu tartışması büyüyor!

Sanat dünyasında ünlülerin modacısı olarak tanınan Pınar Kerimoğlu, Your Medya’da yayınlanan İpek Dağıstanlı ile 3 soru programına konuk oldu. Kerimoğlu, uzun süre birlikte çalıştığı ve sahne kostümlerini tasarladığı Sanatçı Bülent Ersoy’a verdi veriştirdi.

EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM BÜLENT ERSOY.. ÖMRÜMDEN ÖMÜR GİTTİ

“Keşke tanışmasaydın, tanıdığım güne lanet olsun dediğiniz ünlü var mı?” sorusu üzerine Bülent Ersoy ile tanıştığına ve çalıştığına bin pişman olduğunu söyledi. Kerimoğlu, “Ömürden ömür gider ya, işte Bülent Ersoy ile tanıştığıma o derece pişmanım. Bir insan bir insan ile nasıl sınanır? İşimde çok sabırlıyımdır ve her şekilde en güzelini yaptım Bülent hanım için ama beni yordu..” dedi.

BÜLENT ERSOY EMEĞİME SAYGI GÖSTERMEDİ!

Modacı Kerimoğlu, “Bülent hanım emeğime saygı göstermedi. Bu sanat camiasında eskiler yani insanların çok üstüne geliyor. Bu egodan olabilir. Ben hiçbir zaman saygıda kusur etmemişimdir. Her zaman mutlu gözükmüşümdür ama daha nasıl alabiliriz Pınar’dan diye üstüme geldi. Bülent Ersoy ile gayet saygılıyız ama bana karşı tavırlarına devam ediyor. Beni kendinin yarattığını düşüyor..Herkese öyle söylüyor. Pınar’ı ben yarattım diye. Bu da beni daha çok sinirlendiriyor. Kendisine dava da açtım. Savcılığa gitmedi hep hastayım dedi. Dosya altı oldu. Üzerinden 6-7 ay geçti.” dedi.

BAKICISININ TELEFONUNDAN GİZLİ NUMARADAN BENİ ARADI

Sanatçı Bülent Ersoy ile bir dönem davalık olduğunu söyleyen Kerimoğlu, Ersoy’un kendisini bakıcısının telefonundan gizli numara ile aradığını iddia etti.

BANA KUŞBEYİNLİ, HAZIR BUTİK GİYİMCİ DEDİ

Kerimoğlu, “Bülent bana kuş beyinli hazır giyim butikçisi dedi. Butik giyimcisine mi sinirleneyim? Kaç beyinliye mi ayrı sinirleneyim? Bütün hakaretleri dosya dosya hepsini avukatla verdik. Sonra da geldi davayı geri çeker misin dedi. Özür dilersen çekerim dedim ve sayfandan o yazıyı kaldır dedim kaldırdı. Keşke tanımasaydım keşke o ekranda diva olarak gördüğüm gibi kalsaydı..” şeklinde iddialarda bulundu. Sanatçı Bülent Ersoy’un bu açıklamalara ne cevap vereceği merak konusu!



NE OLMUŞTU?

Bülent Ersoy'un makyörü Tolgahan Karataş'ı kovup Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrılmasının ardından tartışma büyümüş, bir süre sonra Modacı Pınar Kerimoğlu, Makyör Tolgahan Karataş’ı YouTube programına konuk almış ve Ersoy ile modacısının arasındaki kavganın fitili daha da alevlenmişti. İkili sosyal medya üzerinden birbirine çok ağır ithamlarda bulunmuş, ikili soluğu mahkemede almıştı.