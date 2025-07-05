Bülent Ersoy, Sanat Güneşi Zeki Müren'e neden fırça attı? Zeki Müren, Mehmet Yüzüak'ı neden tokatladı?

Efsane söz yazarı Mehmet Yüzüak, Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni gazeteci Olcay Ünal Sert'e samimi itiraflarda bulundu. İşte Bülent Ersoy ve Zeki Müren'i karşı karşıya getiren o büyük olay!



Sıraselviler de dönemin popüler gece kulubü Valentino da otururken Zeki Müren'in Bülent Ersoy hakkında 'çizgi' diyerek hakaretamiz konuştuğuna şahit olduğunu belirten Mehmet Yüzüak, Paşa'ya dönerek uyarmaya kalkınca olanlar olmuş... Sanat Güneşi Zeki Müren'in elini bir anda yüzünde hissetmiş... Müren'in 'sus' derken elinin çarptığını ve yüzüğünün ters dönerek dudağını patlattığını söyleyen Mehmet Yüzüak, acil olarak Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılmış... Olay duyulunca tabi kıyametler kopmuş, Diva Bülent Ersoy, en yakın arkadaşının dayak yemesini içine sindirememiş ve Zeki Müren'den hesap sormuş... Mehmet Yüzüak en ince ayrıntısıyla tüm detayları Olcay Ünal Sert'e şöyle anlatıyor:

Olay yaşandıktan sonra; Bülent gece 04.00 de yüzümü gördü, 'Ne oldu Mehmet? Ağzın yüzün şişmiş!' dedi. Bülent'e (Ersoy) olanları anlattığımda çok sinirlendi. Zeki Bey'i arayarak "Niçin Mehmet Yüzüak'a vurdunuz? Size yakışıyor mu? Ne istediniz Mehmet'ten?" diyerek hesap sorduğunu söyledi. Sanat Güneşi Zeki Müren'in kendisinden özür dilemek için sahne aldığı Apple Gazinosu'na Çakıl Gazinosu'nun sahibi Behzat Şenyıldız ile geldiğini söyleyen Mehmet Yüzüak, Sevim Egesoy'un da bu olaylara şahit olduğunu söyledi.

ZEKİ MÜREN, MEHMET YÜZÜAK'I TOKATLAMIŞ

Zeki Müren'in kendisi ve Sevim Egesoy'u izlemek için çalıştığı mekâna geldiğini söyleyen Mehmet Yüzüak; "Zeki Bey 1980 yılında Kuşadası'nda kalp spazmı geçirdi. Ardından da Paris de kalp krizi geçirdi. Ölümü de 1996 yılında kalpten oldu. Ben hayatım boyunca doğruyu konuşurum" diyen Yüzüak, "Programım bitiminde eve döndüğümde Bülent Ersoy, Gülşen Kutlu ile birlikte beni gördü ve 'niye ağzını kapatıyorsun?' dedi. O şüphelendi. Ben 'düştüm' dedim. 'Sen düşmüş olsan, suratın da parçalanır' dedi. 'Ben konuşamıyorum' dedim. Gülşen'e döndü 'Konuşamıyor, ne oldu buna?' dedi. 'Bülent Hanım' dedi Gülşen Kutlu ve ardından ekledi; "Zeki Müren tokat attı!" dedi. "Ne? Dön bana!" dedi. Dönmedim. Omuzumdan bir çevirdi. 'Ne oldu çabuk bana anlat' dedi. Dedim; seni konuşuyordu, biraz da karalıyordu. Ben de 'Zeki Bey, Bülent Ersoy'u karalamak sizin ağzınıza yakışır mı? Ayıp değil mi?' dedim. Zeki Bey, "Sen çok konuşma bakalım" diyerek, elini havaya kaldırdı "sus" diyerek patlattı. Ve benim dudağım parçalandı. Meğer elinde ki tek taş yüzüğü ters dönmüş ve dudağıma takılınca ağzım kanadı. Beni hemen Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırdılar ve dört dikiş atıldı. Bunlar unutulmayacak şeyler. Ve sonradan gazinoya geldi 'Mehmetçiğim, seninle helalleşmeye geldim.' dedi.

Olcay Ünal Sert'in; 'Bülent Ersoy'un Zeki Müren'i arayarak fırça atması da çok önemli' diye hatırlatması üzerine Mehmet Yüzüak; "O zamanlar telefonlar uzun kabloluydu. Önceden haber verince her sanatçıya telefon götürülüyordu. Bülent Ersoy'un Zeki Müren ile konuşmak istediği bildirildiğinde götürmüşler, o zamanlar evlatlığı vardı Şenol, sonradan öldü. Götürmüşler telefonu tabi. Ben de çekiniyorum da bir taraftan olaylar daha da büyüyecek diye.



SANAT GÜNEŞİ, DİVA HESAP SORUNCA MEHMET YÜZÜAK'TAN HELÂLLİK İSTEMİŞ!

Bülent Ersoy "Siz Mehmet Yüzüak'a niçin tokat attınız?" dedi. Zeki Bey, "Ne tokadı?" demiş, Diva "Dört tane dikiş atmışlar" deyince Paşa, "Ah inanamıyorum, ben tokatlamak için değil, sus diye ağzına bir hareket yapmak istedim. Yüzüğüm ters dönmüş, dudağına takılmış. Parçalandığını bilmiyordum" diye yanıt verdi. Sonrasında benden helâllik alabilmek için Apple Gece Kulübü'ne geldi Çakıl'ın sahibi Behzat Şenyıldız ile. Bana "Mehmet ben hayatta kimseye vurmadım. İstemeden oldu, hakkını helâl et bana." dedi. Ben; 'Peki niye helâllik almaya geldiniz?' dedim.

Zeki Bey; "Mehmet, 1980 yılında Kuşadası'nda Bellboy Otelinde kalp spazmı geçirdim, ambulansa koydukları vakit ben gökyüzünde seni gördüm" dedi, yemin ediyorum. "Gözlerim kapalıydı ama seni görüyordum" dedi.

Zeki Bey de kimseye vurmaz, esasında tokat atmayı da bilmez!... Oturduğu yerde döner iskemle vardı, bana doğru döndü, "Sana ne oluyor, sus bakalım" dedi ve eliyle bir vurdu ve ben içeri kaçtım. Bir de "Mehmet Yüzüak'ı buraya almayacaksınız" diye tembih etmiş.



HELALLİK İSTEDİ, KABUL ETMEDİM

"Benden helallik istediğinde kabul etmedim. Çünkü çok canım yanmıştı. Çok peşimden koştu... Beni severdi de, sonradan çok bağrına bastı. 3 tane şarkımı plağında okudu affedeyim diye. Bir gün 'Kemancı' şarkımı Zeki Müren'e götürdüm. Beste Rıfat Şanlıel, güfte bana ait. O zamanlar 'Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş' şarkısı da her yerde çalıyordu Rıfat'ın. 'Size gönderdi' dedim. 'Ver kaseti, yarın da gel gazinoya beni seyret, sonrasında yoğurtla çikolata da yiyelim' dedi. Ben çok konuşurum ama yalan konuşmam. 'Peki' dedim, herkes odasına giremezdi, kulise girdim, "Senin bu 'Kemancı'nın yayı g.tüne mi girdi, iki de bir 'Kemancı'', Kemancı' diye bağırıyorsun. Al bunu Neşe Karaböcek'e götür, karşıda çalışıyor, bunu o okusun!" dedi. İki ay içerisinde 20 kişi okumuştur 'Kemancı'yı ama Zeki Bey okumadı. Ben o zamanlar Şişli Karakolu'nun karşısında oturuyordum. Şişli Camii'nin yanında. Birçok sanatçı arkadaşım bana oturmaya gelirdi, Muazzez Ersoy dahil. Birisi geldi Chavrolet araba ile ilk defa camları otomatik açılan bir araba gördüm. Cam açıldı, Zeki Müren ile göz göze geldik. Bana 'Çok konuşan ..." dedi. "Niye 'Kemancı'yı alıp hemen Neşe'ye (Karaböcek) götürdün, niye okumam için ısrar etmedin!" dedi ve "Tüh senin suratına" diye gülerek camı kapattı. "Şarkıyı kaptırdık" dedi.

Neler yaşadım. Onun evine ben telefonsuz giderdim. Zeki Müren, Bülent Ersoy hakkında konuşunca ben susardım. Bana 'Mehmet, sana da çok benziyor' derdi espri yaparak. O zamanlar tabi ben de Bülent hayranıydım. Biraz onun gibi saçlarıma fönler çektirirdim, ona benzetenler de olurdu beni. O tabi japon gözlü, gözleri pek miniktir. Sonrasında çok iyi dost olduk Bülent ile biz. Esasında ben onun kara gün dostuyumdur. Birlikte yargılandık, birlikte Avustralya'ya konserlere gittik. Benim emeğim çoktur onda. Zeki Bey ile de ilk başlarda aramız açılmış olsa da şarkılarımı okuduktan sonra iyi dost olduk."

'YÜZ KARASI' PAŞA'YI AĞLATMIŞ

"Zeki Müren hayatında ilk defa birini tokatlamıştır, o da Mehmet Yüzüak'tır." diyen usta söz yazarı, "Beni sürekli saunaya götürmek isterdi. Bana tokat attığı için Bülent'ten de özür dilemiş. Ertesi gün Bülent'in annesi Necla Hanım'ı aramış. 'Bülent benim yüzüme telefon kapattı. Benim suçum ne? Yüzüğüm ters dönmüş.' demiş. O sene içinde benden özür dilemeye geldi, "Bilmeden vurmuşum, Bülent telefon açtı söyledi" dedi. Kaç kere beni çağırırdı yanına, "Çizgiye selam söyle" derdi. Bana "Mehmet senin Yüz Karası şarkının filmini izledim, Açıkhava Sineması ve Bodrum da iki kere izledim ağlayarak çıktım." dedi.

Sanat Güneşi Zeki Müren, Mehmet Yüzüak'ın sözlerini yazdığı 'Günah Defteri', 'Şarkıların Kaderi' ve 'Sevda Yolu' adlı eserleri seslendirmiştir.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYOR

Gazeteci Olcay Ünal Sert'e "Hayatımı yaşamak istiyorum Olcaycım. Kimsenin hayatı beni ilgilendirmiyor artık." diyen ünlü söz yazarı Mehmet Yüzüak hayatını kaleme alması için astronomik teklifler aldığını söyledi. "Kötüler en güzel yerde, vicdanları yerde" diyen Yüzüak, "Hepsi şimdi bir çoğu mezarda." diyerek önemli açıklamalar yaptı. Bülent Ersoy'un çalkantılı yıllarında dönemin kara kutusu olarak bilinen Mehmet Yüzüak, Diva ile birlikte 80 darbesi sonrasında yargılanmıştı. "Sanki vatanı sattık" diyerek o dönemki hukuksuz yargılamalara tepki gösteren Mehmet Yüzüak şu sıralar ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.