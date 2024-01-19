Bülent Ersoy: Ajda ile çok iftihar ediyorum

Tv8'de Demet Akalın ve Jess Molho'nun sunduğu 'Gel Konuşalım' programına konuk olan Diva Bülent Ersoy, Süperstar Ajda Pekkan'a övgüler yağdırdı.

Bülent Ersoy "Bazen Ajda ile didişiriz. Ama öyle önemli bir şey yok. Onunla da iftihar ederim. Çünkü star. Popüler olmak, güncel olmak ayrı bir şey, starlık çok ayrı bir şey. Kadın şöyle bir mabude gibi duruyor. Alkışı alıyor, tokatlıyor, basıyor, gidiyor. El Fatiha.. Arkamda kim var göremiyorum diyor... Ben de öyleyimdir. Hiç umurumda olmaz." dedi.



Demet Akalın da bunun üzerine "Ajda Pekkan da sizi çok seviyor. Ama o gün siz haklıydınız" diyerek Beştepe de ki iftar yemeğinde ki yaşananlara değindi.



Demet Akalın ve Jess Molho, 'Gel Barışalım' programında Diva Bülent Ersoy, Onur Akay ve Göksenin Çakmak'ı ağırladı.



DİVA, GENCEBAY'A ÖVGÜ YAĞDIRDI: "O KADAR EFENDİ Kİ SANKİ EŞEK DİLİ YEDİRMİŞLER

Ajda Pekkan'ın ardından Arabesk müziğin babası Orhan Gencebay'a da övgüler yağdıran Diva Bülent Ersoy; "Bizim nesilden Orhan'ı (Gencebay) çok severim. Efendi adamdır. Ama o kadar efendi ki sanki eşek dili yedirmişler. Popstar da 'konuşsana Orhan' diyerek, dirseğimle yumruk atıyordum, o benim solumda oturuyordu, onun sağına geliyor, kesin çürümüştür artık." diyerek esprili ve ilginç açıklamalar yaptı. (Olcay Ünal Sert - MagazinSortie)