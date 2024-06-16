Bülent Emrah Parlak: Cesaret romantik bir gerçekliğe kavuşur babalıkla

"Her insan önce kendisi için yaşar, kendisi için plan yapar, kendi canını düşünür, kendi sağlığını önemser. Bunları maddi olarak çok değerli bulmasa bile beyin bu yönde işler. Normaldir bu. İçgüdüsel bir davranışlar bütünüdür. Baba olduğumda hissettiğim ilk şey canım, geleceğim, sağlığım, her şeyim artık kızımın ve bu ne muhteşem bir paylaşım. Feda olsun" açıklamasında bulunan Bülent Emrah Parlak sözlerine şöyle devam etti: " Kavramsal olarak “cesaret” romantik bir gerçekliğe kavuşur babalıkla. Baba olduktan sonra daha anlayışlı, daha dinleyen ve daha nazik bir insan olduğum bir gerçektir. Çok sevdim bu gerçeği."

Baba olmadan önce çekinceleri olduğunu ancak doğduktan sonra duygularının değiştiğini söyleyen Parlak "Günümüzün en büyük sıkıntılarından gelecek korkusu, evlada sağlanamayacağından korkulan hayat temini en büyük korkumdu; ama işte olana kadar. Çocuk olduktan sonra bu korkular anlamsızlaşıyor." açıklamasında bulundu.

Babalar Günü mesajını da paylaşan Bülent Emrah Parlak "Babalık da annelik gibi kutsal değil, sadece kocaman gerçek bir sevgi ve insan olmanın yegâne bir özelliği. Özen istiyor; özen gösteriniz" diyerek sözlerini noktaladı.