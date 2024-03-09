Budapeşte Liv Duna Medical Center, Kadınlar Günü’nde önemli isimleri ağırladı

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti, Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı Temsilcisi Aygül Fazlıoğlu, Beykent Üniversitesi Rektörü Ebru Aral, Arzu Sabancı, Toplum Gönüllüsü Esra Fazlıoğlu, İş Kadını Seval Bahçıvan, Elif Hobikoğlu gibi önemli isimlerin katıldığı etkinlikte kadınlara yönelik fırsat eşitliğinde pek çok olumlu değişiklik yaşanmasına rağmen kadınların anne, iş, iş kadını gibi çoklu rollerinin günlük talepleriyle başa çıkmanın hala zor olduğu, ancak şirketlerin kadınları desteklemeye giderek daha fazla odaklandığı vurgulandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDİLDİ

Yoğun katılımla geçen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Budapeşte Büyükelçisi C. Gülşen Karanis Ekşioğlu annelik ve kadının aile içinde görevlerinin yanı sıra işyerinde maksimum performansı sağlamanın çok zor olduğunu bildiği için hastanenin kadın doktorlarına ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek “Türkiye'de karar vericiler arasında kadınlar giderek daha fazla yer alıyor” dedi.

“KADININ PRATİK ZEKASI OLUMLU BAKIŞ AÇISI GETİRİYOR”

Etkinlikte konuşan Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti “Yönetimde kadının söz sahibi olması öncelikle ortamı bile olumlu anlamda değiştiriyor. Kadınların pratik zekası, çok yönlü düşünmesi evde eş ve anne, iş yerinde yönetici olması onları çoklu bakış açısı getiriyor. Kriz yönetiminde kadın olarak fazla olmamız bizi çözümsel anlamda da hızlı kılıyor. Türkiye’de kadın istihdamı yüzde 30. Macaristan’da yüzde 67. Bu oran Liv Ailesi’nde ise yüzde 70. Bu oranlar pozitif ayrımcılığımızı ortaya koyuyor. Kadının gücü iş hayatında ve sosyal hayatta en önemli anahtar” diye konuştu.