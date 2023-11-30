Bu yöntemler kalp sağlığınıza ışık tutuyor

Dünyada ve ülkemizde yaş ortalamasının artması ile birlikte, kalp damar hastalıklarına neden olan risk faktörlerine maruziyet süresi de artmaktadır. Bu durum ise kalp damarlarının yapısının kötüleşmesine ve aşırı kireçlenmesine yol açmaktadır. Ancak günümüzde kalp hastalıklarının teşhisi ve tedavisinde işlem riskini düşüren ve başarısını artıran yöntemler öne çıkmaktadır. Kalbi besleyen koroner damarların görüntülenmesini sağlayan IVUS (İntravasküler ultrason) ile OCT (Optik Koherens Tomografi) teknolojileri en uygun tedavi yönteminin karar verilmesine imkan sağlamaktadır. Memorial Hizmet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ahmet Yıldız, “Istanbul Coronary Intravascular Imaging Optimum: IVUS & OCT Toplantısı”nda damar içi görüntüleme yöntemleri ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Ameliyata uygun olmayan hastalar için de hayat kurtarıcı

Ülkemizde yaşlı nüfusunu artması ile birlikte kalp damar problemlerinin görülme sıklığında da önemli bir artış yaşanmaktadır. Bu hastalarda kalbi besleyen koroner damarların yapısı daha kireçli, yaygın, düzensiz, ince olabilmektedir. Bu hastalarda uygun tedavi seçeneğinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi için “İntravasküler ultrason” yani damar içi görüntüleme büyük önem taşımaktadır. Kalbin içindeki 2-3 milimetrelik damarlara özel bir tel gönderilerek ultrason dalgaları ile damarın yapısı değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sonucu tedavi stratejisi belirlenmekte ve hastaya bir tedavi planı çıkarılmaktadır.

OCT ise koroner arterler yani kalbi besleyen damarların yakın kızılötesi ışık kullanılarak mikroskopik düzeyde incelenmesine olanak sağlayan yüksek çözünürlüklü bir görüntüleme metodudur. Kalp damarlarındaki problemler belirlenerek hızlıca tedavi planlamasına geçilebilmektedir. Bu ise işlem başarısını artırmaktadır.

Hem tedavi sırasında hem de sonrasında fayda sağlıyor

Amerika’da ve Japonya’da stent takılan hastaların %50-70’inde damar içi görüntüleme uygulamaları yapılmaktadır. Dünya genelinde kullanılma sıklığı %10 olarak bilinmektedir. Hastanın hem tedavi sırasında hem de tedavi sonrasında işlem başarısını artıran damar içi görüntüleme işlemleri yani IVUS ve OCT’nin kullanımı konusunda 4 ülkeden 20 doktor bir araya geldi. Memorial Hizmet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ahmet Yıldız ve Memorial Bahçelievler Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Emir Özgür Barış Ökçün direktörlüğünde, Harvard Medical School Brigham and Women’s Hospital Kardiovasküler Görüntüleme Bölüm Direktörü Prof. Dr. Diaa Hakim ve Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Sorumlusu Doç Dr. Kudret Keskin'in katkılarıyla 24-26 Kasım tarihinde Memorial Hizmet Hastanesi’nde Istanbul Coronary Intravascular Imaging Optimum: IVUS & OCT Toplantısı düzenlendi. Hindistan, Endonezya, Irak ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden uzmanların katıldığı toplantıda teorik ve canlı yayın eşliğinde uygulamalı eğitim verildi.