Bu yıl Oscar yarışında Şili’yi temsil eden Sömürgeciler sadece MUBI’de 

Felipe Gàlves’in ilk uzun metrajlı filmi Sömürgeciler (Los Colonos), izleyiciyi sömürgeciliğin doğasına dair derin bir yüzleşmeye davet ediyor. 20. yüzyılın başında, Güney Amerika'nın “Ateş Toprakları” olarak anılan Tierra del Fuego bölgesinde geçen öykü, Avrupa’dan gelen sömürgeciler ile yerlilerin ilişkisini anlatırken, bölge halkının nasıl insanlık dışı bir muameleye maruz kaldığını ortaya koyuyor. Şiddetin ve gerilimin dozunun giderek tırmandığı bu sert öykü, western türüne has özellikleri kullanarak, nefis bir sinematografi eşliğinde evrensel politik yankılar taşıyan bir meseleyi ele alıyor.

"Beyaz Altın Kralı" olarak anılan zengin toprak ağası José Menéndez’in arazisinin etrafını çevirmek için üç adam tutmasıyla başlıyor öykü: Britanyalı başına buyruk bir teğmen, Şilili melez bir genç ve Amerikalı bir paralı askeri odağına alan film, Menéndez’in topraklarını yerlilerden arındırmak için başlattığı bir şiddet sarmalını gözler önüne seriyor. Şili'nin ulusal hafızasında önemli bir yer tutan Selk'nam soykırımına ışık tutan Sömürgeciler, 29 Mart’tan itibaren bir MUBI Sunumu olarak platformda izleyicilerle buluşacak.