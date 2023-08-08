Bu yazın cilt bakım favorilerini Bobbi Brown ile keşfedin!

Yeni Intensive Skin Serum Işıltılı Makyaj Bazı SPF 25 – 1400 TL

Doğal ışıltınızı ortaya koymanızı sağlayan Intensive Skin Serum Işıltılı Makyaj Bazı, cildinize enerji veren formülleri ile daha parlak daha dolgun ve eşit bir cilt tonuna sahip olmanızı sağlar.

Vitamin Enriched Face Base 50 ML – 1700 TL

Zengin bir o kadar da hafif formüllü Vitamin Enriched Face Base, içeriğindeki B, C ve E vitaminleri sayesinde tek seferde cildi besler ve dolgunlaştırır. Ağırlık hissi yaratmadan cildinizi nemlendirirken kusursuz makyaj için cildi hazırlar aynı zamanda taze ve doğal bir cilt görünümüne kavuşmanızı sağlar.

Intensive Serum Fondöten SPF 40 – 1800 TL

İçeriğindeki 25 cilt bakım bileşenleri ile dolgun ve canlı bir cilt görünümü sunan Intensive Serum Fondöten, ayarlanabilir kapatıcılığı ile vazgeçilmez ürününüz olacak. Cildinize 12 saat kadar kapatıcılık, gün boyu kusursuz ve eşit bir cilt görünümü sağlar.

Lip Balm Spf 15 – 820 TL

Cildi besleyen bitkisel içeriklere sahip olan nemlendirici Lip Balm, dudaklarınıza bakım yaparken aynı anda pürüzsüzleştirir ve yumuşatır. Aynı zamanda içeriğindeki SPF ile güneş hasarlarına karşı koruma da sağlar.

Pot Rouge – 990 TL

Bobbi Brown’un en favori ürünlerden biri olan Pot Rogue Krem Yanak ve Dudak Renklendiricisi, hem yanaklara hem de dudaklara uygulanabilen hafif formülü ile göz alıcı bir renk katar! Her yerde her anda makyajınızı kolayca uygulayabilir, doğal bir görünüme kavuşabilirsiniz.

Sculpted Glow Face Palette – 1600 TL

Higlighter, bronzer ve allık tonlarından oluşan Sculpted Glow Yüz Paleti Yumuşak dokusu, benzersiz tonları ile zahmetsiz ve göz alıcı görünümler yaratmanıza olanak sağlar.

Extra Lip Tint Renkli Dudak Balmı – 920 TL

Jojoba, Avakado ve zeytin yağları dahil olmak üzere altı botanik yağ içeren renkli dudak balmı, dudaklarınızı dolgunlaştırarak doğal bir nemlendirme sağlar. Dudakların ihtiyaç duyduğu nemi anında vererek yeniden canlandırır, yumuşatır ve pürüzsüzleştirerek sağlıklı bir görünüm yakalamanızı sağlar.

Bronzlaştırıcı Pudra – 1290 TL

Bobbi Brown Bronzlaştırıcı Pudra, yumuşak ve mat bitişli hafif yapısıyla mevsim fark etmeksizin güneşten bronzlaşmış bir görünüm sunar. Sıcak ve serin tonları, gerçek cilt tonunuza uygun pigmentleri ile plaj sıcaklığını en iyi şekilde yansıtmanızı sağlayacak.