Bu yaz tüm gözler Lovekını'nin üzerinde

Her yaz döneminde heyecanla karşıladığımız canlı renkler ve ferah kumaşlar, Lovekini’nin beach couture anlayışı sayesinde şık ve kusursuz tasarımlarda buluşuyor. Plaj modasında sahne ışığını üzerinde tutan Lovekini, 2023 yaz koleksiyonunda kendini doğal incilere, romantik aksesuarlara ve “mini-me” kombinlerine bırakıyor. Son yılların çığır açan modası anne ve çocuk tasarımları plaj giyiminde nadir bulunsa da Lovekini, kızınızla aranızdaki eşsiz bağdan yola çıkarak keyifli tatillerinize eşlik ediyor. Lovekini tasarımlarının kumaş ve materyalleri, İtalya ve Fransa’nın çeşitli şehirlerinden özenle seçilerek Lovekini Bikini Laboratuvarı’nda alanının önde gelen ustaları tarafından özel bir işçilikle üretiliyor.

Özel Üretim Eşsiz Tasarımlar

Lovekini, eşsiz tasarımlarında ilhamını bir balerinin zarafetinden ve bale temsilinin büyüsünden alırken bir akademisyenin detaycı, titiz ve muntazam çalışmalarıyla birleştirerek lüks, estetik bir siluette buluşturuyor. Kendinizi peri masalının kahramanı gibi hissedeceğiniz Lovekini 2023 yaz koleksiyonunda, kaliteden asla ödün vermeyen özel üretim üç boyutlu kumaşlar, nakışlar, ruffle çiçekler ve doğal incilerin yanı sıra suya dayanıklı metal aksesuarlar sizi bekliyor. Bu yaz happy-hour’larda büyülü adımlar atacaksınız!