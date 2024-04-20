Breitling 140. yılını kutluyor

1884’te kurulan Breitling, 140. yaşını kutluyor. Yıl boyunca marka; hava, kara ve denizde zaman tutma alanında çığır açan başarılarından sürdürülebilirliğe dair kilometre taşlarına kadar, tüm sıra dışı hikayeleriyle bu özel seneyi unutulmaz kılmayı amaçlıyor.

Etkinlik, sergi ve özel lansmanlarla geçireceği bir yıla adım atan Breitling, bugün önemli ilklerden birini onurlandırarak Breitling Orbiter 3’nin dünya etrafında durmaksızın gerçekleştirdiği balon uçuşunun 25. yıl kutlamalarına başlıyor.

Çığır açan yolculuğun sponsoru Breitling, bu dönüm noktasının şerefine Aerospace B70 Orbiter’ı lanse ediyor. Model, insan başarısının sınırlarını genişleten maceraya bir övgü niteliği taşıyor ve her saat, orijinal balondan bir parça içeriyor.

“Havacılığın doğuşundan bu yana Breitling, gökyüzüne bakan ve hayal etme cesaretini gösteren herkes için oradaydı,” diyor Breitling CEO'su Georges Kern. “Orbiter 3 görevinin öncü ruhunu onurlandırırken, havacılığın geleceğine yön verme taahhüdümüzü yeniden tasdik ediyoruz. Gökyüzü gibi bizim de limitlerimiz yok.”

BREITLING ORBITER 3

21 Mart 1999’da baloncular Bertrand Piccard ve Brian Jones cesur bir yolculuğun ardından Breitling Orbiter 3’yi Mısır çölüne indirdiler. Böylece rekorları ve beklentileri altüst edip, balonla dünya çevresinde hiç durmadan dolaşan ilk insanlar oldular.

Olay, 20. yüzyılın son büyük uçuş görevi kabul edildi. Önemli isimlerden meydana gelmiş 11 farklı ekip, 21 kez girişimde bulundu. 1997 ve 1998’de tek başına iki deneme yapan Bertrand Piccard, üçüncü denemesinde Brian Jones ile birlikte başarıya ulaştı. Baloncular hem mesafe hem de süre açısından en uzun uçuşu gerçekleştirerek, 19 gün, 21 saat ve 47 dakika boyunca havada 45.633 kilometre katettikten sonra Mısır’a indiler.

Breitling, havacılık mirasının temellerini 1930’larda Huit Aviation departmanının askeri pilotlara yönelik geliştirdiği hassas kokpit aletleri ve kronograf saatleriyle 1930’larda attı. Hava yollarının önem kazandığı dönemde ise ticari hava mürettebatının kullanımına uygun, hesaplamalı bir kaydırma cetveline sahip Navitimer kronografıyla “dünya havacılığının resmi tedarikçisi” ünvanını kazandı. Bugün markanın dijital-analog havacılık saatlerinden oluşan Professional serisi, pilotlara en zorlu koşullarda hizmet etmek üzere tasarlandı.

Uçuş görevlerinde aralarında acil durum sinyal cihazıyla donatılmış Emergency ve çok işlevli Aerospace’in de yer aldığı bir dizi Breitling Professional takan Bertrand Piccard, “25 yıl bir nesle tekabül ediyor ancak o 20 gün öylesine yoğundu ki uçuşun her açısını dün gibi hatırlıyorum,” diyor ve ekliyor: “Olay sadece dünyanın etrafında uçmak değil, düşündüğümüzden daha fazlasını başarmaktı. Şimdi de aynı şekilde büyük hayaller kurmalı, konfor alanımızdan çıkmalı, ezber bozmalıyız. Bu niyeti herhangi bir konuya uyguladığınızda, dünyayı değiştirebilirsiniz.”

TARİHİN YAŞAYAN BİR PARÇASI

Orbiter 3 kapsülünün rengindeki parlak turuncu kadranıyla uçuşun 25. yılını kutlayan Aerospace B70 Orbiter, tarihsel bir ögeyi de barındırıyor: Kasanın şeffaf arka yüzeyinden, orijinal Breitling Orbiter 3 balonunun bir parçası görülüyor. Aynı yerde, Breitling Orbiter 3 görev logosu ve “First non-stop flight around the world 25th anniversary” (“Dünya etrafında ilk hiç durmadan gerçekleştirilen uçuşun 25. yıl dönümü”) yazısı da mevcut.Formun Üstü

Titanyum bilezik veya katlanabilir tokalı siyah kauçuk kayışla tamamlanabilen saatin kadranının saat 3 noktasında, Breitling Orbiter 3 görev logosu dikkat çekiyor. Rakamlar, indeksler ve ibreler, az ışıkta bile okunmalarını sağlayan fosforlu Super-LumiNova® ile kaplı. Metaller arasında en yüksek dayanıklılık-ağırlık oranıyla sağlamlığını ispatlamış titanyum hem kasada hem de opsiyonel bilezikte karşımıza çıkıyor. Mıknatıssız yapısı dolayısıyla bu materyal; alerjik reaksiyonlara yol açmıyor, korozyona karşı yüksek direnç sağlıyor ve kullanıcılarını en zorlu görevlerde bile destekleyecek güçlü, güvenli ve konforlu bir saat yaratıyor.

Saatin, yeni tasarlanmış COSC sertifikalı Breitling Manufacture Caliber B70 mekanizması mevcut: Standart bir pilli saatin 10 katı hassasiyet sunan, sıcaklık dengeli SuperQuartz™ analog ve dijital ekran mekanizması.

Bu motor; 1/100 saniyelik ikinci kronograf (split-time ve geri flyback işlevli), geri sayım kronometresi, ikinci zaman dilimi, iki alarm, tur atma fonksiyonu ve “perpetual” takvimi de dahil çeşitli saat fonksiyonlarını harekete geçiriyor.

Aerospace B70 Orbiter, Breitling Orbiter 3’nin 25 yıl önce tarihi inişini gerçekleştirdiği 21 Mart tarihinde (bugün) piyasaya sürülecek.

BREITLING

İsviçreli lider saat üreticisi Breitling, 1884 yılında kuruldu. Yenilikçi şirket, modern kronografı icat etti ve navigasyon görevi gören saati geliştirmenin öncülüğünü üstlendi. Dünyanın dört bir yanında endüstriyel-loft tarzında 240’ı aşkın perakende lokasyonu bulunan Breitling, günlük stile uygun, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir lüks marka olarak hala çığır açıyor. Hava, kara ve deniz üçlüsüne odaklanan tüm koleksiyonları, Breitling’in kendine özgü modern-retro tarzını destekliyor. Her saat mekanizmasının olağanüstü kalitesi COSC sertifikalı kronometre statüsü ile onaylanan marka, kendi mekanizmalarını üreten birkaç bağımsız saat tasarımcısı arasında yer alıyor. Bugün Breitling; daha iyi malzemeler, daha iyi üretim, daha iyi ambalaj ve baştan sona izlenebilirlik ilkesiyle harika ürün ve deneyimler yaratıp daha iyisini başarma misyonunu benimsiyor. Klasik saat yapımını en son ve en sürdürülebilir inovasyonlarla birleştiren Breitling; köklü tarihine sahip çıkarken, bir yandan da bakış açısını zamanının çok ötesine taşıyor.