Brandistanbul PR Camelot Maritime yaza veda etkinliğinde bir ilki gerçekleştirdi

Brandistanbul Pr Ajans Başkanı Hatice Kumalar, “Türk sularında, Rus kruvaziyerinde; sektör temsilcilerini ve medyayı buluşturan ilk davet olması oldukça önemliydi. Tabii ki bu organizasyonu hayata geçirebilmemizde Camelot Maritime’ın vizyonu ve destekleri çok önemli. Türkiye’de yabancı bayraklı bir yolcu gemisini işleten ilk firma olan Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, Camelot Maritime Genel Müdürü Gürbüz Can ve tüm Camelot Maritime Ailesi’ne sektöre ilham oldukları için teşekkür ederiz.” dedi.

Yazı uğurlayıp sonbahara merhaba dediğimiz şu günlerde Brandistanbul PR, Camelot Maritime ev sahipliğinde ‘Yaza Veda’ partisi gerçekleştirdi. İstanbul vali yardımcısı Şevket Atlı’nın da katıldığı etkinlikte denizcilik sektörünün önde gelen isimleri ve basın bir araya geldi. Astoria Grande kruvaziyer gemisindeki ‘Yaza Veda’ etkinliğinde birbirinden özel dans gösterileri ve canlı müzik dinletisi katılımcılardan tam not aldı.

Yaza Veda Partisi’nde konuşan Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, Türkiye kruvaziyer turizminin gelişimi ile ilgili olarak, “Camelot Maritime olarak, 2008 yılından beri denizcilik sektörüne katkılar sağlamaktayız. Ülke olarak geçen yıl kruvaziyer turizmi anlamında 340.000 turist ağırladık. Bu sene beklentimiz 1 milyon turist sayısına ulaşmak... Böyle devam ederse kruvaziyer turizminde rekorların kırılacağı bir yıla şahitlik edeceğiz” dedi.

Brandistanbul PR Ajans Başkanı Hatice Kumalar ise yaptığı konuşmada, “Camelot Maritime, Türkiye’de yabancı sahipli bir yolcu gemisini işleten ilk firma. Ev sahipliğinden dolayı tüm Astoria Grande personeline ve Camelot Maritime Ailesi’ne teşekkür ederiz.” ifadesini kullandı.

İletişim danışmanlığı ve etkinliklerin doğru adresi olan Brandistanbul PR, en son eylül ayı başında Bodrum’da ülkemizde ikinci kez düzenlenen Opus Müzik Festivali’ni gerçekleştirmişti. Orman yangınlarına karşı Bodrum ilçesini desteklemek ve yangınları durdurabilecek opuntia cactus bitkisini tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen klasik müzik festivaliyle adından söz ettiren Brandistanbul PR, bu kez de kruvaziyer sektöründe bir ilki gerçekleştirdi.