Brad Pitt'in yolculuğu Türk ekranlarında

Saruhan Holding çatısı altında faaliyet gösteren İtalyan kahve markası De’Longhi, marka elçisi Brad Pitt’in başrolünde yer aldığı “Perfetto” serisinin son reklam filmiyle Türk ekranlarına geldi.

Ödüllü yönetmen Bennett Miller tarafından yönetilen reklam filmi, Brad Pitt’in büyüleyici Akdeniz manzarası eşliğinde “Perfetto” kahve deneyimini yaşadığı duygusal bir yolculuğa odaklanıyor. 2021 yılından beri Saruhan Holding tarafından Türkiye distribütörlüğü gerçekleştirilen De’Longhi, global Perfetto kampanyasının ikinci bölümünü, marka elçisi Brad Pitt’in başrolünde yer aldığı bir reklam filmiyle Türk ekranlarına taşıdı. Ödüllü yönetmen Bennett Miller tarafından yönetilen ve Oscar ödüllü müzisyen Justin Hurwitz’in müziğini bestelediği reklam filmi; Brad Pitt’in Akdeniz sokaklarında gezerken kahvenin birleştirici gücü ve hayatın sıradan güzelliklerini keşfetmesini anlatıyor. Kahve yolculuğunun ardından evine dönen Brad Pitt, otomatik espresso makinesi “Eletta Explore” ile hazırladığı favori kahvesini keyifle yudumlayarak yaşadığı “Perfetto” anın tadını çıkarıyor.



Saruhan Holding bünyesinde kahve severlerle buluşan De’Longhi, “Perfetto” kampanyasının ikinci reklam filmiyle; hayatın keyfine varmanın, boş zamanların tadını çıkarmanın ve duygusal bağları beslemenin önemini vurgularken kahvenin herkesi bir araya getiren evrensel bir dil ve yaşam tarzı olduğu mesajını da veriyor. Brad Pitt’in De’Longhi ile unutulmaz kahve yolculuğu; kampanya, televizyon, outdoor, yazılı basın ve dijital kanallarda yer alacak.