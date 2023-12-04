Borusan Sanat’ta bu hafta  

BİFO ile “Yıldızlar Altında”

7 Aralık Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek konserde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, başarılı kemancı Nemanja Radulović’e eşlik edecek. 2023’ün son konserinde, keman repertuvarının en sevilen yapıtlarından biri olan Beethoven’in op.61 Re Majör konçertosu seslendirilirken konserin şef kürsüsünde ise Londra Filarmoni Orkestrası, Vancouver Senfoni ve BBC Filarmoni gibi dünyanın önde gelen pek çok orkestrasıyla bir araya gelen George Pehlivanian yürütecek.

Konser öncesinde Serhan Bali, Zorlu PSM’deki Meydan Fuaye alanında saat 19.00-19.30 arasında konser üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. Konser, eş zamanlı olarak 19.45’ten itibaren radyo Borusan Klasik’ten canlı olarak yayınlanacak.

Serge Modular’ın 50. yılı, Borusan Müzik Evi’nde kutlanıyor

Borusan Müzik Evi’nde analog seslerin yankılanacağı, Serge Modular’ın 50. yılının kutlanacağı bir konser müzikseverleri bekliyor. Berlin ve Amsterdam’da yaşayan Thomas Ankersmit'in çalışmaları, genellikle analog synthesizer, radyo dalgaları ve diğer elektronik ses kaynakları etrafında gelişiyor. Ankersmit, 8 Aralık Cuma günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’nde müzikseverler ile buluşacak.

Borusan Müzik Evi, 37. Nova Muzak serisinde “40 Watt Sun” projesini müzikseverlerle buluşturuyor

Şarkıcı, gitarist ve söz yazarı Patrick Walker'ın 2009 başında ortaya çıkan müzik projesi “40 Watt Sun”, 9 Aralık Cumartesi günü saat 21.00’de Kod Müzik işbirliğiyle gerçekleşen 37. Nova Muzak serisi kapsamında solo performansıyla Borusan Müzik Evi’nde olacak. “40 Watt Sun”ın müziği, basit ve bilinçli yapılan düzenlemeler, düşük tempolu ritimlerin yanı sıra Walker'ın etkili ve kendine özgü vokalleri ile içedönük, çoğu zaman bir itiraf niteliğindeki sözleriyle karakterize ediliyor.