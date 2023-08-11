Boris Becker sevgilisiyle İstanbul’da

MGS Group, isim hakkını aldığı Alman tenis efsanesi Boris Becker markasıyla hem Türkiye’de hem de Avrupa’da yeni bir moda dalgası yaratmıştı. Tenis efsanesi, kendi adını taşıyan markanın yaratım sürecini görmek için İstanbul’a geldi. Kız arkadaşı Lilian Monteiro ile birlikte gelen Becker’i, MGS Group Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gürsoy ve eşi MGS Group Yönetim Kurulu Üyesi ve Boris Becker Tasarım Koordinatörü Hande Gürsoy ağırladı.

Koleksiyonu yakından inceleyen ve çok beğenen Boris Becker, iş birliğinden memnuniyetini dile getirdi. Ardından çifte İstanbul’a gezdirip tanıtan Hande ve Murat Gürsoy, sonrasında hep birlikte Boğaz’da yemek yedikten sonra tekneleriyle açılarak Boğaz turu yaptı.