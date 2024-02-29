Bora Gencer'in, kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Tolga Savacı açıklaması çok konuşulacak!

Bodrum'da yaşayan Bora Gencer, Nişantaşı'nda görüntülendi. Şarkıcı, "Hayat orada çok güzel. 9 Mart'ta Bodrum'da festivalde şarkı söyleyeceğim. Yılbaşı akşamı yapacaktık şehitler olunca erteledik. Daha sonra 14 Şubat'ta olacaktı festival ama Erzincan'dan kötü haber aldık. Bu defa 9 Mart'a karar kılındı. İnşallah ülke olarak kötü haber almayız" dedi. 60 yaşında kalp krizi geçirip Amerika'da hayatını kaybeden Tolga Savacı için Gencer, "Kendisini tanırım. Çok davette karşılaştık. Bizim zamanımızın insanı... Haklı gerekçeleri vardı. Bu ülke eski isimlere sanat camiasında vefasızlık yapıyor. İnşallah bundan sonra yapmazlar. Tolga rahmetli olmasaydı şu an izlediğimiz dizilerde güzel şekilde oynardı. Onun Aydan Şener ile dizisinde çok ağlamıştım. Allah rahmet eylesin" dedi.



SEKTÖRDE 'NE ALAKA' DEDİĞİMİZ TİPLER VAR

Şarkıcı, "Eski isimler unutuluyor mu?" sorusuna, "Mesele Demet Evgar müthiş bir oyuncu... Güzel oyuncularımız var ama, 'Ne alaka' dediğimiz tipler de var. 'Bu nasıl oluyor?' diye düşünüyoruz. Tolga gibi insanlar dururken bu tiplere gidilmesi beni üzüyor. Tabii bir şekilde herkes ekmek yiyecek. George Clooney ve Morgan Freeman kaç yaşına geldi halen oynuyor. Oyunculuğun yaşı yok" yanıtını verdi. Gencer, "Tolga Bey orada değil burada çalışsa uzun yaşayabilir miydi?" sorusuna, "Kimi kader diyebilir. Belki dediğiniz gibi olabilirdi. Her şey moral. Küçük kanserden hayatını kaybeden, büyük kanserden ise kurtulan görüyoruz. Hayata bağlılığı ve moral bu... Tolga Türkiye'de olsa, istediği projede yer alsa belki farklı olacaktı morali... Küskün olduğunu biliyoruz. Belki Amerika'da çok zengin ama para asla mutluluk getirmiyor" diye cevap verdi.

ALMANYA'DA AMELİYAT OLDUM

Almanya'da ameliyat olduğunu belirten şarkıcı, "Ben kendimi her zaman Atamızın dediği gibi Türk doktorlara emanet ediyorum. Henüz Türkiye'de olmayan çok farklı bir sistemle ameliyat oldum. Aslında bir kobayım ben. Ünlü olarak yurt dışında ilk kişiyim. Prostat ilgili operasyondu. Ondan dolayı zayıflamış olabilirim" diye konuştu.



TİYATRO VE MÜZİK HAYATIM DEVAM EDİYOR

Projelerden bahseden Gencer, "Meşhur olan 'Dokun Bana' şarkısını aldım Gülhan'dan... Çiğdem Tunç ile tiyatromuz var. Adıyaman'da depremzedelere oynayacağız. Tiyatro ve müzik hayatım devam ediyor" dedi.