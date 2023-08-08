Bonna’nın fark yaratan çatal kaşık bıçak koleksiyonları ile daha şık sunumlar

Türkiye’nin ilk ve tek %100 HoReCa markası Bonna, geçtiğimiz yıl ünlü İngiliz tasarımcı Nick Holland tarafından tasarlanan ve kullanıcılar tarafından çok tercih edilen Çatal Kaşık Bıçak Koleksiyonları ile sunumlara eşsiz bir dokunuş yapıyor. “Mükemmel yeme içme deneyimi" vaadini tamamlayıcı masa üstü ürünleriyle genişleten Bonna’nın birbirinden özgün Çatal Kaşık Bıçak Koleksiyonları ile sunumlar artık çok daha şık!

Zengin ürün gamı ve premium ürün kalitesi ile HoReCa dünyasında köklü bir yer edinen Bonna, Çatal Kaşık Bıçak koleksiyonuyla kullanıcılarının farklı ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ünlü İngiliz tasarımcı Nick Holland tarafından tasarlanan üç ayrı Çatal Kaşık Bıçak Koleksiyonunu hayata geçiren marka, yaratıcı şeflerin eşsiz sofralarını tamamlıyor.

 

Bonna’nın Fine dining segmentine özel tasarladığı Grace serisi, zarif tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Tasarımında çizgilerin, mükemmel oranların ve sofistikeliğin hâkim olduğu seri, karakteristik olarak İskandinav ve Japon arasında bir yerde çağdaş bir görünüme sahip. Gündelik yemek dünyasının rahat ambiyansını yansıtan Casual Dining tasarımına sahip Vogue serisi ise, akıcı hatları ve yumuşak kıvrımlarıyla heykelsi özellikte tasarlanmış. Orantılı ve güzel detaylarıyla İskandinav hissi veren Vouge, modern ve klasik çizgisiyle kullanıcılarına rahat bir kullanım sunuyor.  Koleksiyonun bir diğer serisi Illusion, evrensel ve zamansız çekiciliği ile ziyafet masalarının vazgeçilmezi olmaya aday. Kabartmalı klasik şerit desenleriyle bezeli Illusion, rahatlığı ve kullanım kolaylığı ile kalabalık sofralara keyifle eşlik ediyor.

Tüm Çatal Kaşık Bıçak koleksiyonlarında en iyi kalite paslanmaz çelik kullanan Bonna, uzun yıllar güvenle ve konforla kullanılabilecek ürünleriyle fark yaratıyor.

 

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi