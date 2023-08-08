Bonna’nın fark yaratan çatal kaşık bıçak koleksiyonları ile daha şık sunumlar

Zengin ürün gamı ve premium ürün kalitesi ile HoReCa dünyasında köklü bir yer edinen Bonna, Çatal Kaşık Bıçak koleksiyonuyla kullanıcılarının farklı ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ünlü İngiliz tasarımcı Nick Holland tarafından tasarlanan üç ayrı Çatal Kaşık Bıçak Koleksiyonunu hayata geçiren marka, yaratıcı şeflerin eşsiz sofralarını tamamlıyor.

Bonna’nın Fine dining segmentine özel tasarladığı Grace serisi, zarif tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Tasarımında çizgilerin, mükemmel oranların ve sofistikeliğin hâkim olduğu seri, karakteristik olarak İskandinav ve Japon arasında bir yerde çağdaş bir görünüme sahip. Gündelik yemek dünyasının rahat ambiyansını yansıtan Casual Dining tasarımına sahip Vogue serisi ise, akıcı hatları ve yumuşak kıvrımlarıyla heykelsi özellikte tasarlanmış. Orantılı ve güzel detaylarıyla İskandinav hissi veren Vouge, modern ve klasik çizgisiyle kullanıcılarına rahat bir kullanım sunuyor. Koleksiyonun bir diğer serisi Illusion, evrensel ve zamansız çekiciliği ile ziyafet masalarının vazgeçilmezi olmaya aday. Kabartmalı klasik şerit desenleriyle bezeli Illusion, rahatlığı ve kullanım kolaylığı ile kalabalık sofralara keyifle eşlik ediyor.

Tüm Çatal Kaşık Bıçak koleksiyonlarında en iyi kalite paslanmaz çelik kullanan Bonna, uzun yıllar güvenle ve konforla kullanılabilecek ürünleriyle fark yaratıyor.