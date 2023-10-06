Bon Objet yeni mağazasının açılış davetini gerçekleştirdi  

Tuğçe Eyilik Vardar mobilya tasarım markası Bon Objet’in SkyLandHom dekorasyon merkezinde yeni mağazasının açılışı 2024’e özel yeni fonksiyonel mobilya koleksiyonu ve ithal dış mekan markaları Ego Paris, livintwist ve Horm Casamania markaları ile birlikte açılışa özel bir davet ile tanıtıldı.

Tuğçe Eyilik Vardar ev sahipliğinde yapılan davete ; iş, sanat ve cemiyet dünyasından Süleyman Orakçıoğlu, Kaan-Nazlı Sert, Tuba Peksayar, Banu Sağnak-Çağatay Erten, Uğur Işık, Canan İmer, Zeynep Mutlu, Buket Taşdelen, Meral Kosif ve Zeynep Germen gibi isimler katıldı.

Bon Objet’in Çubuklu Beykoz’daki kendi Showroom’unun ardından tasarımı sanatla buluşturan SkyLandHom dekorasyon merkezinde de özel ve benzersiz mobilya ve obje koleksiyonu yer alacak.

Kurucu tasarımcısı Tuğçe Eyilik Vardar tarafından tasarlanan Bon Objet ürünleri Emaar Square Mall, Kanyon Alışveriş Merkezi Harvey Nichols mağazası, Nişantaşı Brandroom mağazası’nda mobilya/home bölümünde ve Bodrum - A mutfak’ta bulunuyor. Marka bu noktalarda satış yapmaya devam ederken Çubuklu Beykoz’daki kendi Showroom’unda da hizmet veriyor. Bon Objet, talep doğrultusunda özel mobilya üretimi ve mimari destek ev dekorasyonu da sağlıyor.