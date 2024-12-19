Boğaz’ın parlayan yıldızı Karkas Ocakbaşı’nda yılın en şık daveti

İstanbul’un gastronomi dünyasında adından sıkça söz ettiren Karkas Ocakbaşı, Rumelihisarı’ndaki ikinci şubesinde gerçekleşen yeni yıl davetiyle yine dikkatleri üzerine çekti. Özlem Avcıoğlu’nun ev sahipliği yaptığı bu özel etkinlik, muhteşem Boğaz manzarası ve eşsiz lezzetlerle unutulmaz bir deneyime dönüştü.

Cemiyet hayatının seçkin isimlerinin yoğun ilgi gösterdiği davet hem atmosferiyle hem de Karkas Ocakbaşı’nın özenle hazırlanmış menüsüyle konuklarına unutulmaz anlar yaşattı.

Şefin özel dokunuşlarıyla sunulan et ve kebap lezzetleri, davetlilerden tam not aldı. Ayrıca mekânın zengin kokteyl seçenekleri, keyfi katlayan detaylar arasında yer aldı.

Bu görkemli etkinlikte; Nur Bilen Yavuzer, Suzan Toplusoy, Elif Mısırlı, Ayşe Brav, Ebru Gökçek, Aslı Kuseyri, Meltem Kazaz, Esin Ramazanoğlu, Mehtap Elaidi, Dilek Hanif, Melda Narmanlı, Gülen Yelmen, Işık Şimşek, İpek Erbay, Gülden Büyükuçak, Ali Arısoy ve Mihriban Seyhan gibi tanınmış isimler yer aldı.

Davet boyunca Boğaz’ın büyüleyici atmosferinde bir araya gelen konuklar, mekânın estetik detaylarına ve misafirperverliğine hayran kaldı.

Karkas Ocakbaşı, yenilikçi mutfağı ve benzersiz lokasyonuyla bir kez daha İstanbul’un en gözde gastronomi adreslerinden biri olduğunu kanıtladı.

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