Boğaz’ın en gözde buluşma noktası: Hakkasan İstanbul

Muhteşem İstanbul Boğazı’ndaki konumu ile Hakkasan İstanbul, Kanton mutfağının eşsiz lezzetleri ve ona eşlik eden Hakkasan Bar’ın imza kokteylleri, kısa zamanda şehrin ikonikleri arasındaki yerini almaya başladı. Global ve üstün standartlara sahip menü içeriğinden, servis kalitesine, şef tabaklarından, büyüleyici dekoratif detaylara kadar her şeyin özel bir deneyim alanına dönüştüğü Hakkasan İstanbul; şehrin seçkin kitlesinin yanında hem yerli hem de yabancı turistlerin de ziyaret listelerinin ilk sırasında yer alıyor.

Hakkasan İstanbul’un şehrin ikoniği olmasındaki en önemli kriter şüphesiz ödüllü şeflerin ellerinden direkt olarak servis edilen imza tabaklardan oluşuyor. Misafirlerin büyük beğenisini kazanan Hakkasan menüsünde; Duck Salad, Supreme Dim Sum, Sweet and Sour Chicken ve Jasmine Tea Smoked Beef Ribs ve daha birçok eşsiz lezzet yer alıyor. Lezziz yemek deneyimini keyifli noktalamak isteyenlerin tatlı tercihleri ise menüde bulunan tüm tatlıları kapsayan Hakka Platter oluyor.

Dünyanın en lüks lokasyonlarında misafirlerini ağırlayan Hakkasan’ı, İstanbul Boğaz’ının eşsiz panoramik manzarasına sahip Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul’da deneyimlemek isteyenler için Hakkasan İstanbul haftanın yedi günü saat 18.00 ila 02.00 arası hizmet vermeye devam ediyor. Hakkasan İstanbul’a +90 539 688 74 77 numaralı telefon üzerinden rezervasyon yapabilirsiniz.