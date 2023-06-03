Boğaz’da rap zamanı

Konser öncesi basın mensupları ile heyecanını paylaşan ünlü rap’çiler, “Çakal&Reckol olarak tekrar Kuruçeşme Açıkhava’da buluşuyor olmak harika…Yazın geldiğini burada konser verdiğimizde anlıyoruz. Şarkılarımızı Boğaz manzarasına karşı sevenlerimizle göz göze söylemeyi çok seviyoruz.” sözleriyle anlattı.

RAP MÜZİĞİN KALBİ KURUÇEŞME AÇIKHAVA’DA ATTI

Rap müziğin yükselen yıldızları Çakal & Reckol’un konserinde binlerce müziksever Kuruçeşme Açıkhava’yı tıklım tıklım doldurdu. Konserin başlamasına 4 saat kala ikilinin hayranları alanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Piyasaya hızlı bir giriş yapan ikili, izdiham yarattıkları konserde söyledikleri şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Dj Berk Erdamanar performansıyla başlayan gece, müzikseverleri mest etti. Konsere, dijital platformlarda dillerden düşmeyen ‘Perros Blancos Freestyle’ şarkısı ile çıkan Çakal & Reckol, coşkuyu ilk dakikalarda doruklara çıkardı. Muhteşem enerjileriyle sahnede bir an olsun yerinde duramayan ikili, hareketli performanslarıyla müzikseverlerden alkış aldı.

Çakal & Reckol’un sahnesine misafir olan rap müziğin sevilen ismi Kuty, eğlenceyi ikiye katladı. İkilinin muhteşem performansına eşlik eden alev gösterileri, sis efektleri ve ışık şovuyla Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde görsel bir şölene imza atıldı.