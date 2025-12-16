Boğaç Aksoy ve Yaşam Ezgi Yaşar evlilik tarihini açıkladı

Snob Magazin'in yeni yıl daveti Malik Abacı Estetik'in sponsorluğunda Sortie'de gerçekleşti. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede, 2025'e veda edildi. Saatlerce süren organizasyonda Boğaz'da eğlence tavan yaptı. Kırmızı halıda şıklık yarışının yaşandığı gecede, Boğaç Aksoy ve nişanlısı Yaşam Ezgi Yaşar soruları yanıtladı.



2026'da evlilik mesajı veren oyuncu, "Nişanlandık, her şey çok güzel. Mayıs ayında düşünüyoruz" dedi. Evlilik teklifini anlatan Yaşar, "Sürpriz oldu. Kendisine doğum günü için pasta hazırladım. Üfledi, 'dilek tut' dedim evlilik teklifi yaptı. Ona sürpriz yaparken asıl sürpriz bana oldu" açıklamasını yaptı.