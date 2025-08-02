Bodrum Türkbükü'ndeki en ünlü popüler mekanı yıllarca işleten ve Muğla'da üst üste vergi rekortmeni olan Zafer Tarlan'dan Bodrum itirafı!

Bodrum Türkbükü'ndeki Ship A Hoy adlı popüler mekanının sahibi ve işletmecilik yaptığı dönemlerde Muğla'da vergi rekortmeni olan Zafer Tarlan, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

İş insanı, "Benim yaşadığım Bodrum Bodrum değil, Türkbükü Türkbükü değil. Eskiden gaz varillerin üzerinde stand kurup insanlara hizmet vermeye çalışan amatör dükkandık. Türkbükü'nün kapısını ben açtım denebilir. İlk barı ben açtım Türkbükü'nde... 25-26 sene geçirdim. Güzel yıllar yaşandı oralarda... Orası oranın köy kahvesi gibi bir yeriydi. Büyük beklentiler oldu şimdi. Büyük rant olunca; inşaat yapıp para yatırmak isteyenler köylülerden aldıkları arazileri site yapmak isteyen firmalar ortaya çıktı. Çok kalabalıklaştı. Suni kalabalık var. Geçen hafta Bodrum'daydım, pahalı olan dükkanlar iş yapıyor. Orta tabaka Bodrum'a gidemez halde. Gitse bile oraların önünden geçemezler. Anormal bir fiyat problemi var orada" dedi.

Tarlan, "Bunların sebepleri neler?" sorusuna, "Firmalarla yarışmak için yatırım yapıyorlar. Bir taraf lahmacunu bin TL'ye satıyorsa, diğer yer 500 yerine 750 TL'ye satıyor. En hesaplı balık lokantası 5 bin TL olmuş. Rakamlar uçmuş. Alırken de ürün pahalı... Sadece işletmelerin yaptığı şey değil. Ekonomik sorunlar da var. İstanbul'dan giden turist Bodrum'u dolduruyor. İstanbul'da aklı başına lokantaya gitseniz 7-8 bin TL tutuyor. Bu iş nereye gidecek bilmiyorum. Bence hayat pahalılığı... Maliyet yükseldi. Bunu tabii suistimal eden işletmelerde var. Sosyal medyada çeşitli adisyonlar görüyorum, firmaları lekelemek için yapılanlar da var doğruluk payı olanda var. Ama Türkbükü orta seviyede yaşayacak olan yerden çıkmış. Bu çok acı. Gidilemez halde orası, yaşanamaz halde... Bugünlere geleceğini hiç kimse tahmin edemiyordu. İki yıl üst üste Muğla'da vergi ikincisi oldum" dedi.



HEPSİ BENİM YANIMDA YETİŞEN ÇOCUKLAR

Mesleği bıraktığını söyleyen iş insanı, "7-8 sene önce Türkbükü'nü bıraktım. İstanbul'da yaşıyorum. 69-70 yaşına geldim istesem de bir şey yapamam. Bodrum'a tatile arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Tatil için gidip geliyorum" açıklamasını yaptı. Mekanla ilgili ise Tarlan, "Ship A Hoy'u olduğu binayı restore ettiler. İsmi ev sahibimin torunlarına ait. Onlar da isim hakkını vermemişler. Ev diye mekan açtılar onlar. Eski Ship A Hoy'u yaratalım diye gayret içindeler. Hepsi benim yanımda yetişen çocuklar. O dönem açılan işletmeler bize yaradı. Hep kalabalık olduk" açıklamasını yaptı.



ŞAKAYLA KARIŞIK OLDU

Mekanla ilgili ise Tarlan, " Dükkanı açarken, 'Sen nasıl keşfettin' dediler. Nokta olarak vuruldum. Amatörce minik bar açtık. Kız arkadaşımla ziyaret edip keşfettik. Ertesi sene işletmeye başladık. Şakayla karışık mal sahibine, 'Bırakın burayı biz işletelim' dedim. O da, 'İçkiliyim yarın gel konuşalım' dedi" ifadelerini kullandı.