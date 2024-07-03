Bodrum'da yeni bir gurme deneyimi: Monachello İtalyan Restoranı

Yaz akşamlarının hafif esintisinde, gün batımının büyüsüne kapılarak, usta şef Erol Akayay'ın ellerinden çıkan ev yapımı İtalyan lezzetlerinin tadını çıkarmak için mükemmel bir adres. Teras katında konumlanan Monachello, misafirlerini Bodrum’un zarif atmosferinde ağırlarken, İtalya'nın otantik tatlarını Ege ruhuyla harmanlıyor.

Şef Erol Akayay, İtalyan mutfağının inceliklerini en iyi şekilde yansıtan tarifleri özenle uyguluyor. Taş fırında yapılan İtalyan pizzaları, ev yapımı dondurmalar ve özenle seçilmiş taze malzemelerle hazırlanan her bir yemek, kalite ve lezzetin mükemmel birleşimini sunuyor. Monachello'nun imza yiyecekleri arasında carpaccio, risotto, lazanya ve lezzetli deniz ürünleri öne çıkıyor. Özellikle limonlarıyla meşhur olan bu özel mekan, misafirlerine her anıyla İtalya'nın sıcak ve samimi atmosferini yaşatıyor.

Monachello İtalyan Restoranı, Bodrum’un eşsiz manzarasında unutulmaz bir gastronomi yolculuğuna davet ediyor. Aşk ile yapılan her bir yemek, konuklarına hem damak zevki hem de görsel bir şölen sunuyor. Gün batımının büyüsü eşliğinde, zarif dekorasyonu ve seçkin menüsüyle Monachello, Bodrum'da gastronomi tutkunlarının vazgeçilmez adresi olmaya aday. İtalya'nın en sevilen tatlarını ve Ege'nin taze lezzetlerini bir araya getiren bu restoran, Bodrum’un sosyal hayatına yeni bir soluk kazandırıyor. Monachello, hem romantik akşam yemekleri hem de özel kutlamalar için ideal bir mekan olarak dikkat çekiyor.

Monachello, İtalyan esintileri ve taptaze limon kokularıyla bezenmiş atmosferinde misafirlerini unutulmaz anılar biriktirmeye davet ediyor. Bodrum'da yeni bir lezzet durağı arayanlar için Monachello, sofistike ve sıcak bir ortamda eşsiz bir gastronomi deneyimi sunuyor. Her detayında İtalya’nın büyüsünü ve Ege’nin ruhunu hissettiren Monachello, Bodrum’da benzersiz bir tatil anısı yaratmak isteyenler için mükemmel bir adres.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için: +90 252 311 33 33 veya bodrum@swissotel.com