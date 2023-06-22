Bodrum’da renkli açılış

Türkiye’nin turizm cenneti Bodrum’da hizmet veren Titanic Luxury Collection Bodrum, otel içinde yer alan yeni mağazası Designers’Store’un açılışını gerçekleştirdi. Titanic Luxury Collection Bodrum Genel Müdürü Mert Aygün’ün ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa mağaza direktörü Mehmet Uzun, otelin pazarlama müdürü Emel Elif Büber, oyuncu Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi, oyuncu ve sunucu Derya Taşbaşı, oyuncu Murat Danacı ve sevgilisi Asiye Uçar, 24artistmanagement kurucusu Engin Esen katıldı. Yerli ve yabancı birçok tasarımcının ürünlerinin bulunduğu mağaza, kurdele kesimiyle misafirlerin hizmetine sunuldu.

8 YIL SONRA İLK POZ



Murat Danacı, açılışa sevgilisi Asiye Uçar ile birlikte katıldı. 8 yıldır aşk yaşadığı Asiye Uçar ile ilk kez görüntülenen Murat Danacı, “Biz Ankara’da yaşıyoruz. Çok konforlu bir alan. Çok göz önünde değiliz. Bu ilişkinin sonucu mutlu son olacak. Temennim o yönde. Sahnede bir evlilik teklifinde bulunacağım” diye konuştu. Asiye Uçar ise “Artık 10’uncu yılda evlilik teklifi herhalde olur” diyerek Danacı’ya göndermede bulundu.



Mağazadaki ürünleri son derece tarz bulduğunu belirten Murat Danacı, “Alışverişte önce yakışanı sonra bütçeme uygunu tercih ederim. Fiyat konusunda çok uçmam” diye konuştu.



“GEREKİRSE PAZARDAN ALIRIM”



Oyuncu ve sunucu Derya Taşbaşı, kıyafet tercihinde işlevselliğin ön planda olduğunu söyledi:

“Ayakkabı ve çanta en çok aldıklarım. Aldığım ürünleri 20 yıl kullanıyorum. Benim için işlevsellik önemli. Görsellikte geçici kullandığımdan çok fazla harcama yapmak istemiyorum. Günlük tişörtümü ya da pantolonumu pahalı almam. Gerekirse pazardan alırım”

Derya Taşbaşı, 76. Cannes Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü” nü alan Merve Dizdar’ın ödül gecesinde giydiği elbiseyi yorumladı. Merve Dizdar’ın Hande Erçel ile karşılaştırıldığını ifade eden Taşbaşı, “Kıyafet günümüzde sanat eseri gibi değerlendirilebilir. Doğru yerde doğru seçimi yapmak gerekiyor. Ben kıyafetini eleştirmiyorum. Şahsen beğendim ama böyle eleştirilere maruz kalabilir. Bence Merve’ye yakışan bir kıyafetti. Belki biraz daha iyi olabilirdi. Hande Erçel de bir markanın yüzü olarak oradaydı. 20 kat daha abartılı bir kostüm giydiği için muhtemelen ikisi karşılaştırıldı. Fakat birisi orada ödül almaya gitti diğeri orada kendisiyle görsel şölen yaratmaya gitmiş. Böyle olunca Merve biraz fazla eleştiri altında kaldı” dedi.