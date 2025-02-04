Bodrum'da özel gece! Spor ve iş dünyası bir arada

Bodrum, geçtiğimiz akşam spor ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. AB Grup Holding’in sahibi iş insanı Muhsin Bayrak’ın ev sahibliğinde düzenlenen gece, Türkbükü Madanasa’da yapıldı. Samimi atmosferi ve eğlenceli anlarıyla hafızalarda yer etti.

Yaklaşık 30 seçkin davetlinin katıldığı etkinlikte, iş ve spor dünyasının tanınmış isimleri bir araya geldi. Muhsin Bayrak, bu özel gecede aynı zamanda iş insanı ve Alman milyarder Ingo Pyko’nun doğum gününü kutladı. Pyko’nun doğum günü için özel bir organizasyon düzenlenirken, gece boyunca keyifli sohbetler ve eğlenceli anlar yaşandı.

Konuklar, Bodrum’un eşsiz atmosferinde düzenlenen bu unutulmaz gecede spor ve iş dünyası arasındaki bağları güçlendirme fırsatı buldu. Organizasyonun, hem dostlukların pekiştiği hem de iş dünyası için önemli bağlantıların kurulduğu bir etkinlik olduğu vurgulandı.