Bodrum Asarlık’ta gün batımının en şık adresi

Bodrum Asarlık sahilinde kapılarını açan Boujee, Murat Ogan, Murat Süren ve Zafer Oktay Günenç ortaklığında hayata geçerek sezona iddialı bir giriş yaptı.

(Mustafa Çoruk, Seçkin Sezgin, Ayşegül Ülkü, Murat Ogan, İlker Demirel)

Gastronomi vizyonu FBA Gastro kurucuları Seçkin Sezgün ve İlker Demirel imzası taşırken, mutfağın kreatif liderliğini uluslararası fine dining deneyimiyle öne çıkan Executive Chef Mustafa Çoruk üstleniyor.

(Seçkin Sezgin, Murat Ogan)



Boujee, klasik bir beach & restaurant anlayışının ötesine geçerek, Akdeniz yaşam stilini sofistike bir deneyime dönüştürüyor.

(Mustafa Çoruk)

Denize karşı kurulan rafine kahvaltı sofraları ile başlayan gün; odun ateşinde hazırlanan otantik Napoli pizzaları, özenle kurgulanmış menüsü ve imza kokteylleriyle gün boyu zarif bir ritimle devam ediyor.



Gün batımıyla birlikte atmosferini bambaşka bir boyuta taşıyan mekânın deniz üzerine uzanan iskelesi, saat 19.00 itibarıyla seçkin misafirler için özel bir gastronomi sahnesine dönüşüyor. Babakale ahtapotundan 12 saat ağır ateşte pişirilmiş dana yanağa, dry-aged antrikottan kakule aromalı kuzu pirzolaya uzanan menü; 72 saatlik fermantasyon sürecinden geçen odun fırını pizzalar ve özgün deniz mahsullü makarnalarla tamamlanıyor.

Ağustos ayı boyunca Türkiye'nin önde gelen şeflerini ağırlayacak Boujee, sınırlı kontenjanlı workshop ve özel menü deneyimleriyle gastronomiyi yalnızca bir akşam yemeği olmaktan çıkararak ayrıcalıklı bir ritüele dönüştürüyor.