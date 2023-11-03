BKM oyuncusu yeni bir akımın öncüsü oldu

Söz & Müzik: Metin Keçeci'ye ait olan Change şarkısının prodüktörlüğünü Abdullah Özdoğan üstlenirken klip yönetmenliğini ise Hilmi Özer üstlendi.

Kliple birlikte sandalyeye oturma hareketi ile farklı bir akıma öncülük eden Keçeci, "Change dili evrenseldir. Ayrıca sandalyede oturma akım hareketini tek ayak üstünde yapmak kolaydır... Ben ikinci ayağımı da kaldırıp oturabiliyorum. O zaman "Vayyy Metin Uçabiliyormuş" diyeceklerdi, şimdilik tek ayak yeterli diye düşündüm. Şarkımız maskeli dostlukların çekilmez bir hal aldığı yaşadığımız bu hayata uygun bir şarkı. Bu durumu dans edercesine aksiyon dolu espritüel bir duygu ile anlattım. Change dinlerken her tür olumsuz duyguyu bir tarafa itip dans ederken rahatlayacağımız eğlenceli masum bir Change yaptık" diye konuştu.