BKM organizasyonu ile Harbiye konserleri başlıyor

Çeyrek asırdan fazladır Türkiye’de pek çok ilke imza atan, kültür, sanat ve eğlence endüstrisine yön veren ve her yıl Harbiye konserleri serisinde zengin bir takvim ile arka arkaya soldout etkinlikler gerçekleştiren BKM, ‘DenizBank Açıkhava Etkinlikleri’ kapsamında bu yıl, 7-10 Ağustos tarihleri arasında ve 12 Ekim’de unutulmayacak konserler serisine bir yenisini daha ekleyerek, müzikseverlere eşsiz anılar yaşatmaya hazırlanıyor.

HARBİYE’NİN BÜYÜLÜ ATMOSFERİNDE YILDIZ İSİMLER, MUHTEŞEM KONSERLER

7 Ağustos’ta; her parçasında aşkın izlerini taşıyan, Türk Pop müziğinin en güçlü kadın seslerinden AŞKIN NUR YENGİ, Pera Filarmoni Orkestrası eşliğinde “Aşkın Nur Yengi Senfonik” konseri ile,

8-9 Ağustos’ta 2 gün üst üste; gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi ATA DEMİRER, kış sezonu boyunca kapalı gişe sergilenen, “Ata Demirer Gazinosu” ile, 10 Ağustos’ta; müziği ile farklı janrları bir araya getiren “Antidepresan” ve “Ateşe Düştüm” gibi hitleriyle gönüllerde taht kuran, konserlerindeki sahne performansıya günlerce konuşulan MERT DEMİR, ve 12 Ekim’de; yaşayan efsane, en büyük pop yıldızlarından biri olarak kabul edilen Grammy ödüllü SEAL, Harbiye’nin büyülü atmosferinde Türk dinleyicisi ile buluşacak.

BKM - DenizBank Açıkhava Etkinlikleri Konser Takvimi :

7 Ağustos : Aşkın Nur Yengi Senfonik

8 Ağustos : Ata Demirer Gazinosu

9 Ağustos : Ata Demirer Gazinosu

10 Ağustos : Mert Demir

12 Ekim : Seal



Yerli, yabancı hafızalara kazınacak konserler için biletler, satışta! Harbiye Açıkhava’nın muhteşem atmosferinde gerçekleşecek bu özel konserleri kaçırmayın…