BKM, 30. yılını ‘Yönetmen Yılmaz Erdoğan Sinema Benim Çocukluk Arkadaşım’ kitabıyla kutluyor

2025’te 30'uncu yılını dolduracak olan Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM), yirminci yılı için hazırladığı ‘BKM Sahnede 20 Yıl’ ve ‘Hayalciler Birliği’ yayınlarının ardından, 30'uncu yılını ‘Yönetmen Yılmaz Erdoğan, Sinema Benim Çocukluk Arkadaşım’ kitabıyla kutluyor.

2001 yılında çektiği ilk filmi Vizontele’den bugüne yönetmen koltuğunda oturduğu 8 film üzerinden Yılmaz Erdoğan’ın yönetmen kimliğinin geniş bir perspektiften ele alındığı kitap, sinema eleştirmeni Mehmet Açar ve Senem Erdine tarafından hazırlandı.

Nehir söyleşi tarzında hazırlanan kitap 2 ayrı bölümden oluşuyor. İlk bölüm, Mehmet Açar’ın Yılmaz Erdoğan’la sinemaya, yönetmenliğe, filmlerine ve gelecekte çekmek istediği projelere yönelik söyleşiyi kapsıyor. Kitabın ikinci kısmı, Yılmaz Erdoğan’ın senaryolarını yazdığı, birçoğunda oyuncu olarak yer aldığı ve tamamını yönettiği filmleri için Senem Erdine ile gerçekleştirdiği sohbet ve Mehmet Açar’ın bu filmler üzerine yazdığı Yılmaz Erdoğan sineması analizlerini kapsıyor.