Birce Akalay’dan güzellik çağrısı

Dove, Gerçek Güzellik Kampanyası’nın 20’nci yılında #GüzellikGerçekKalsın diyerek Birce Akalay eşliğinde bir basın toplantısı düzenledi. Yapay zekanın nasıl bir güzellik tanımı öğrenmesini istediğimizin sorgulandığı toplantıda Birce Akalay, kadınların yeni teknolojiler karşısında yaşadıkları güzellik baskısına dikkat çekerek, "yapay zekaya gerçek ve çeşitli güzellik tanımlarının öğretilmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

Gerçek Güzellik Kampanyası’nın 20’nci yılını taçlandırmak üzere Dove, güzelliğin, kadınları ve genç kızları bugün nasıl etkilediğini anlamak için Türkiye’nin de dahil olduğu çok kapsamlı global bir araştırma gerçekleştirdi. Dove Güzellik Algısı Global Raporu’nun Türkiye verilerine göre; her 5 kadından 1'i, ideal güzellik tanımına ulaşabilmek için hayatının 5 yılından vazgeçebileceğini belirtiyor. Global verilere göre her 3 kadından 1’i, gerçek olmadığını ya da yapay zeka tarafından üretildiğini bilse bile online ortamlarda gördüğü kadın imajları nedeniyle dış görünüşünü değiştirme baskısı hissediyor. Güzelliğin gerçek dışı temsili konusunda yeni bir gündem maddesi olarak yapay zekaya da dikkat çeken Dove, Birce Akalay’ın eşlik ettiği basın toplantısında ilk kez duyurduğu #GüzellikGerçekKalsın kampanyası ile yapay zekanın nasıl bir güzellik tanımı öğrenmesini istediğimizi masaya yatırıyor.

Oyuncu Birce Akalay: “Kadınlara çağlar boyunca farklı coğrafyalarda, farklı kalıplar ve tavırlar eşliğinde dayatılan güzellik tanımlarının; kadınların ruhlarını, yaratıcılıklarını ve hatta cesaretlerini örselediğini biliyoruz. Örneğin, Uzak Doğu’da daha küçük ayaklar, Afrika’da daha uzun boyunlar, Orta Avrupa’da aristokrasinin dayattığı daha da beyaz ve asil tenler, korselerin içine sıkışmış incecik beller, milenyuma 5 kala gelen daha ince uzun bedenler ve bacaklar, şimdilerde daha seksi olmak adına yeniden şekillendirilen vücutlar, yüzler...

Ve artık yapay zeka ile birlikte insanların kendilerini yeniden yarattıkları yapay personalar, yapay ifadeler, yani maskelerimiz. Yaşamımın 40’ıncı yılını süren bir oyuncu olarak, kendimi hiç olmadığım kadar kendime ait hissediyorum ve bunun en önemli gerekçesinin nasıl göründüğümden öte neler yaptığım, nasıl yaşadığım, üretimlerim ve her ne olursa olsun iyi kalmaya çalışmak olduğunu söyleyebilirim. Gençlik yıllarımda zaman zaman beni de hatırı sayılır derecede rahatsız eden ve hatta manipüle eden dayatılmış güzellik kalıplarının, özellikle gençlerin gelişim çağında toplumda kendilerini ifade ediş biçimlerini deforme ettiğini, cesaretlerini kırdığını ve hatta ciddi boyutlarda sosyal anksiyete yaşattığını düşünüyorum. Dove’un #GüzellikGerçekKalsın diyerek, yapay zekaya nasıl bir güzellik öğretmek istediğimizi sorgulayan ve yapay zekada da gerçek güzelliği savunan çağrısı beni gerçekten çok etkiledi. Eğer bir kadını ya da bir insanı tanımlayacaksam kullanacağım ilk sıfatın ‘güzel’ olmasındansa gerçek, iyi, dürüst, çalışkan, yaratıcı ya da cesur gibi sıfatlar olmasını tercih ediyorum. Tam da bu yüzden yapay zekaya da bu gerçek ve çeşitli güzellik tanımlarının öğretilmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.