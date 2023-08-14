Bir süredir küs olan Buse Varol ile eltisi Merve Tektaş barıştı

Snob Magazin'in özel haberine göre; Alişan'ın eşi Buse Varol, eltisi Merve Tektaş ile barıştı. Uzun süren küskünlüğün ardından Buse Varol ve Merve Tektaş, Instagram'dan fotoğraf paylaşarak, barıştıklarını ilan etti.



Selçuk Tektaş'ın vefat etmesinin ardından kardeşinin ailesiyle yakından ilgilenen Alişan ile Buse Varol çiftinin arası açıldığı iddia edilmişti. Varol kendilerine vakit ayırmayan eşi Alişan'a tepki göstermiş, bu durum eltisi ile aralarının açılmasına sebep olduğu söylenmişti.



İkilinin küs olması sık sık sosyal medyanın da gündemine geliyordu.