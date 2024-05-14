Bir süre yurt dışında kalan İpek Erdem'den Türkiye itirafı!

Snob Magazin'in haberine göre; İpek Erdem, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Kombiniyle dikkat çeken oyuncu, "Yazcı değilim. Kalın giyinmeyi seviyorum. Soğukçuyum" dedi. Maliyet nedeniyle yaz dizilerinin çekilemeyecek olmasına Erdem, "Beni etkilemiyor. Bugüne kadar bir tane yaz dizisi yaptım. Bir taraftan setler için hoş değil ama. İnsanlar para kazanıyor" diye konuştu.



Bazı ünlü isimlerin genç görünmek için yüzüne sünnet derisi enjekte etmesine oyuncu, "Herkesin kendi bileceği... İstemem ama istesem yaparım" dedi. Erkeklerin oje sürmesine Erdem, "Erkeklere oje yakışır. Erkeklere etek giymekte yakışıyor" açıklamasını yaptı.

Projelerinden bahseden Erdem, "Belgesel dizi projem var. Biraz onunla yoğunum. Caz festivali yapma ihtimalim var. Bir dizi projem var beraber yazabileceğim yazar karşıma çıkmasını dua ediyorum" dedi. 2018'den beri bir ayağı yurt dışında olan Erdem, "Belgesel projem Avrupa'da geçiyor. Yurt dışında teklifler gelmişti onları değerlendirdim. Dışarı çıkmak güzeldi. Buraya uzaktan bakmak yaradı..." ifadelerini kullandı.