Bir ömür mutluluğa evet dediler

İnşaat Mühendisi Yaren Esengül ve Reklamcı aynı zamanda La Famme Rouge markasının Kurucusu Mert Kağan Onan çifti geçtiğimiz gün The Grand Tarabya’da gerçekleşen düğün töreniyle bir ömür boyu mutluluğa evet dediler.

İş dünyasından da çok sayıda ismin katıldığı gecede misafirler çiftin mutluluğuna ortak oldular. Yeşim Salkım ve Hazal’ın sahne aldığı düğünde misafirler eğlence dolu bir akşam yaşadılar.

Tarabya’da gerçekleşen düğünde özel dikim gelinlik tercih eden Yaren Esengül‘ün güzellik ve zarafetini eşi Mert Kağan Onan Beymen marka damatlıkla tamamladı. Genç çift balayını gerçekleştirecekleri Ege ve Akdeniz turunun ardından Bali’ye gidecek.