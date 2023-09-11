Bir milyon lira kazanan Rabia Birsen’in vergiler çıktıktan sonra alacağı para belli oldu

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında 24 yaşındaki engelli yarışmacı Rabia Birsen Göğercin, büyük ödülü kazanarak adını altın harflerle yazdırdı. 1 milyon TL'lik ödülün vergileri çıkarılınca yarışmacının eline ne kadar kaldığı ise sosyal medyada gündem oldu.

"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında büyük ödülü alan yarışmacı Rabia Birsen Göğercin sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük heyecan yaşandı. Rabia Birsen Göğercin 1 milyonluk soruya kadar geldi ve büyük ödülü kazandı.

Başarısının yanı sıra sempatik tavrı ile de dikkat çeken yarışmacının 1 milyon lirayı kazanmasının ardından eline geçecek net para merak edildi.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl sosyal medyadan yarışma sonrasında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Bingöl, Rabia Birsen Göğercin'in yarışmadan ne kadar alacağını açıkladı.

Bingöl "Bugünkü yarışmada 1 milyon liralık soruya doğru cevap veren yarışmacının eline net [1.000.000 - ((1.000.000TL - 23.387tl istisna) x %20 İntikal Vergisi Kesintisi) =] 804 bin 677 TL geçecektir.'' dedi.

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Rabia BirsenKim Milyoner Olmak İster

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